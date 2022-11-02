- 02 Kas 2022 - 22:19

Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Kötü Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti...

Katıldığı Survivor ve Ütopya isimli TV8 yarışmaları ile hafızalara kazınan ve ardından ekranların popüler isimlerinden biri haline gelmeye başlamış olan Semih Öztürk, yarışmadan sonra TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor yarışmasının yorumlarının yapıldığı Survivor Ekstra programında yer alıyordu. Eşi Kurretülayn Matur’un bir paylaşımı nedeniyle işinden olduğu iddia edilen Semih Öztürk ve eşi ile ilgili son detaylar haberimizde...

Katıldığı Survivor ve Ütopya isimli TV8 yarışmaları ile hafızalara kazınan ve ardından ekranların popüler isimlerinden biri haline gelmeye başlamış olan Semih Öztürk, yarışmadan sonra TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor yarışmasının yorumlarının yapıldığı Survivor Ekstra programında yer alıyordu. Eşi Kurretülayn Matur’un bir paylaşımı nedeniyle işinden olduğu iddia edilen Semih Öztürk’ün şimdi ise, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi! Peki, Semih Öztürk ve eşi boşanıyor mu? Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur boşanıyor mu, neden boşanıyor? Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, boşanma iddialarına ne dedi? İşte, detaylar…

Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk Şampiyonu Açıkladı! Acun Ilıcalı’dan İntikamını Aldı! Duyan, Gören Küçük Dilini Yutuyor!

02 Kas 2022 - 22:19 - Magazin

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Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Kötü Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti... mask
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Kötü Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti...
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