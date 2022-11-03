Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Şok Eden Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti...
Katıldığı Survivor ve Ütopya isimli TV8 yarışmaları ile hafızalara kazınan ve ardından ekranların popüler isimlerinden biri haline gelmeye başlamış olan Semih Öztürk, yarışmadan sonra TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor yarışmasının yorumlarının yapıldığı Survivor Ekstra programında yer alıyordu. Eşi Kurretülayn Matur’un bir paylaşımı nedeniyle işinden olduğu iddia edilen Semih Öztürk ve eşi ile ilgili son detaylar haberimizde...
Katıldığı Survivor ve Ütopya isimli TV8 yarışmaları ile hafızalara kazınan ve ardından ekranların popüler isimlerinden biri haline gelmeye başlamış olan Semih Öztürk, yarışmadan sonra TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor yarışmasının yorumlarının yapıldığı Survivor Ekstra programında yer alıyordu. Eşi Kurretülayn Matur’un bir paylaşımı nedeniyle işinden olduğu iddia edilen Semih Öztürk’ün şimdi ise, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi! Peki, Semih Öztürk ve eşi boşanıyor mu? Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur boşanıyor mu, neden boşanıyor? Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, boşanma iddialarına ne dedi? İşte, detaylar…
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03 Kas 2022 - 20:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.