TOGG İçin Kredi Müjdesi Hemen Şimdi Geldi! Devlet Bankaları Muslukları Açtı! TOGG Araç Kredisi Kime Verilecek, Hangi Bankalar Verecek, Faiz Oranı Ne Olacak?
Milyonların beklediği TOGG müjdesi sonunda gerçek oldu! Devlet bankaları düğmeye bastı; bakandan gelen açıklama ağızların açık kalmasına neden oldu! Milyonların yüreklerini ağzına getiren bu haber, dengeleri alt üst etti. Bakan Nebati’den gelen açıklamayı ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
29 Ekim gibi özel bir günde banttan inen TOGG, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. 2030’a kadar 1 milyon araç üretmeyi hedefleyen TOGG, sosyal medyada gündem olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’den gelen son dakika açıklamalar ise TOGG alıcısının yüzlerini güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.