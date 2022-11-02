- 02 Kas 2022 - 23:32 G: 02 Kas 2022 - 23:54

TOGG İçin Kredi Müjdesi Hemen Şimdi Geldi! Devlet Bankaları Muslukları Açtı! TOGG Araç Kredisi Kime Verilecek, Hangi Bankalar Verecek, Faiz Oranı Ne Olacak?

Milyonların beklediği TOGG müjdesi sonunda gerçek oldu! Devlet bankaları düğmeye bastı; bakandan gelen açıklama ağızların açık kalmasına neden oldu! Milyonların yüreklerini ağzına getiren bu haber, dengeleri alt üst etti. Bakan Nebati’den gelen açıklamayı ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

29 Ekim gibi özel bir günde banttan inen TOGG, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. 2030’a kadar 1 milyon araç üretmeyi hedefleyen TOGG, sosyal medyada gündem olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’den gelen son dakika açıklamalar ise TOGG alıcısının yüzlerini güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Kas 2022 - 23:32 Ankara- Yaşam

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