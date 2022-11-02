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02 Kas 2022 - 20:11

Gönül Dağı Dizisinde Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Kızımız Dedik, Bağrımıza Bastık Seni!” Bu Kez Meryem’den Bile Kötüsü Çıktı… Sosyal Medya Sallanıyor!

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda yüzleri kıpkırmızı eden bir olay yaşandı! “Kızımız dedik bağrımıza bastık” yorumlarını alan Gönül Dağı oyuncusu, bu kez Meryem’den bile daha beter çıktı! Sosyal medyayı sallayan bu durum; şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…