- 02 Kas 2022 - 20:11 G: 02 Kas 2022 - 20:37

Gönül Dağı Dizisinde Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Kızımız Dedik, Bağrımıza Bastık Seni!” Bu Kez Meryem’den Bile Kötüsü Çıktı… Sosyal Medya Sallanıyor!

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda yüzleri kıpkırmızı eden bir olay yaşandı! “Kızımız dedik bağrımıza bastık” yorumlarını alan Gönül Dağı oyuncusu, bu kez Meryem’den bile daha beter çıktı! Sosyal medyayı sallayan bu durum; şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, seyircileri dikkatleri üzerine çekmişti. Cumartesi akşamlarının yıldız dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakteri çok fena bir biçimde anılıyordu ama Meryem’den daha beter birisi çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Kas 2022 - 20:11 Ankara- Yaşam

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