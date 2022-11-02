- 02 Kas 2022 - 23:44

Masterchef Yarışmasında Para Skandalı Patlak Verdi! “Acun Abi Bari Sen Yapma!” Üç Kuruşla Pazar Alışverişi Mi Olur? Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bomba bir para krizi yaşandı! Yarışmanın son bölümünü izleyenler ise “Acun Abi bari sen yapma” yorumlarında bulunarak; tepkilerini dile getirdiler! Sadece 3 kuruş verilerek mucizeler yaratması beklenen yarışmacılar; şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Pazartesi akşamı kurulan Mavi takım ve Kırmızı takım, haftanın ilk gününde şeflerin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek adına büyük bir mücadele vermişlerdi. Yarışmacılara verilen 3 kuruş para ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Kas 2022 - 23:44 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Elenir Elenmez Survivor 2023’ Kadrosunda! Yakışıklılığı, Kasları, Boyu, Posu… Acun Ilıcalı Yine Fırsatı Kaçırmadı! Genç Kızlar Bayılıp Kalacak… mask
Masterchef Yarışmasında Elenir Elenmez Survivor 2023’ Kadrosunda! Yakışıklılığı, Kasları, Boyu, Posu… Acun Ilıcalı Yine Fırsatı Kaçırmadı! Genç Kızlar Bayılıp Kalacak…
Masterchef Somer Şef Acun’un Radarına Takıldı! Uyarı Gece Yarısı Yapıldı! Özrü Kabul Edilmedi! O Paylaşım Ayağını Çok Fena Kaydırdı! mask
Masterchef Somer Şef Acun’un Radarına Takıldı! Uyarı Gece Yarısı Yapıldı! Özrü Kabul Edilmedi! O Paylaşım Ayağını Çok Fena Kaydırdı!
Masterchef Yarışmasından Tüyleri Diken Diken Diskalifiye! Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Kesildi; “Gitsin Evine, Evinden İzlesin!” Ahlaksızlığı Acun Medya’ya Sıçrayınca… mask
Masterchef Yarışmasından Tüyleri Diken Diken Diskalifiye! Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Kesildi; “Gitsin Evine, Evinden İzlesin!” Ahlaksızlığı Acun Medya’ya Sıçrayınca…
Masterchef Serpilay’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Üç Ayda Resmen Servet Kazanmış! Acun Ilıcalı Paraya Acımamış... mask
Masterchef Serpilay’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Üç Ayda Resmen Servet Kazanmış! Acun Ilıcalı Paraya Acımamış...
Masterchef Fatma Nur’dan Kaskatı Kesen Açıklama! “Sinsi, Pis, Kötü Kalplisin!” Tepkiler Arka Arkaya; Yarışmadan Çekilse Milyonlar Halay Çekecek… Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur’dan Kaskatı Kesen Açıklama! “Sinsi, Pis, Kötü Kalplisin!” Tepkiler Arka Arkaya; Yarışmadan Çekilse Milyonlar Halay Çekecek… Neler Oluyor?
Masterchef’ten Tayfun Genç Elendi! Tayfun Genç Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tayfun Genç’in Eşini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Masterchef’ten Tayfun Genç Elendi! Tayfun Genç Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tayfun Genç’in Eşini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Masterchef Serpilay Gidiyor; Tayfun Geri Geliyor! Şefler Son Dakika Kararı Verdi; Acun Medya Duyurdu! 6 Yıldır İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanacak… Neler Oluyor? mask
Masterchef Serpilay Gidiyor; Tayfun Geri Geliyor! Şefler Son Dakika Kararı Verdi; Acun Medya Duyurdu! 6 Yıldır İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanacak… Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur Aşkını 83 Milyon İzlerken Haykırdı! Şeflerin Önünde Diz Çöküp Evlenme Teklifi Etmediği Kaldı! “Fatma Nur Baban İzliyor!” mask
Masterchef Fatma Nur Aşkını 83 Milyon İzlerken Haykırdı! Şeflerin Önünde Diz Çöküp Evlenme Teklifi Etmediği Kaldı! “Fatma Nur Baban İzliyor!”
Masterchef Fatma Nur’un Babasına Ne Oldu? Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi… “Evlatlıktan Reddedileceği Kesin!” Babasından Gizli Saklı Öyle Bir Şey Yapmış Ki… mask
Masterchef Fatma Nur’un Babasına Ne Oldu? Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi… “Evlatlıktan Reddedileceği Kesin!” Babasından Gizli Saklı Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Masterchef Tayfun’a Danilo Zanna’dan Müthiş Teklif! Duyanlar Gözyaşlarına Hakim Olamadı… “Helal Olsun Be Şefim!” Twitter Resmen Sallanıyor! Tayfun Genç Kimdir? mask
Masterchef Tayfun’a Danilo Zanna’dan Müthiş Teklif! Duyanlar Gözyaşlarına Hakim Olamadı… “Helal Olsun Be Şefim!” Twitter Resmen Sallanıyor! Tayfun Genç Kimdir?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Dinçerler'in Yeni Sevgilisi Rawan Bin Hussain Bakın Kimmiş! Pınar Eliçi İfşa Etti! Sevgilisiyle İlk Kez Net Pozlar Verdi... Hadise’yi Saniyede Unuttu! mask
Mehmet Dinçerler'in Yeni Sevgilisi Rawan Bin Hussain Bakın Kimmiş! Pınar Eliçi İfşa Etti! Sevgilisiyle İlk Kez Net Pozlar Verdi... Hadise’yi Saniyede Unuttu!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanıyor Mu? Videolu Yanıt Geldi; Yatakları Ayırdıkları Konuşuluyordu… “Her Şey Buraya Kadar!” Neler Oldu Neler… mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanıyor Mu? Videolu Yanıt Geldi; Yatakları Ayırdıkları Konuşuluyordu… “Her Şey Buraya Kadar!” Neler Oldu Neler…
Hamdi Alkan Hisarönü Hastanesi Dekanı Dizisiyle Geri Dönüyor! Eski Eşi Selen Görgüzel Sinirden Deliye Dönecek! Aziz Dizisinden Sonra Her Şey Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor? mask
Hamdi Alkan Hisarönü Hastanesi Dekanı Dizisiyle Geri Dönüyor! Eski Eşi Selen Görgüzel Sinirden Deliye Dönecek! Aziz Dizisinden Sonra Her Şey Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?
Solmaz Çiros’tan Ortalığı Katıp Karıştıracak Anne Şakası! Kalça Dansıyla Alev Alev Yaktı… “Bu Kadarı da Pes!” Seda Sayan Bile Kıpkırmızı Oldu! mask
Solmaz Çiros’tan Ortalığı Katıp Karıştıracak Anne Şakası! Kalça Dansıyla Alev Alev Yaktı… “Bu Kadarı da Pes!” Seda Sayan Bile Kıpkırmızı Oldu!
Zeynep Çamcı Yıllar Sonra Güzel Günler Dizisiyle Ekranlara Dönüyor! Zeynep Çamcı Kimdir, Kaç Yaşındadır? Zeynep Çamcı’nın Boyu Olay Yarattı! Meğer… mask
Zeynep Çamcı Yıllar Sonra Güzel Günler Dizisiyle Ekranlara Dönüyor! Zeynep Çamcı Kimdir, Kaç Yaşındadır? Zeynep Çamcı’nın Boyu Olay Yarattı! Meğer…
Yalı Çapkını Dizisinin Abidin'i Başrol Oyuncularından Daha Ünlü Çıktı! Herkesin Gözü Bir Yerden Isırıyordu, O Programda... “Ne Acılar Çektin Be!” mask
Yalı Çapkını Dizisinin Abidin'i Başrol Oyuncularından Daha Ünlü Çıktı! Herkesin Gözü Bir Yerden Isırıyordu, O Programda... “Ne Acılar Çektin Be!”
Masterchef Büşra Sözleriyle Yine Ortalığı Karıştırdı! “Buzdolabı Büşra!” Olay Oldu! Hareketleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Masterchef Büşra Sözleriyle Yine Ortalığı Karıştırdı! “Buzdolabı Büşra!” Olay Oldu! Hareketleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Pınar Deniz Binlerce Kişinin İçinde Kaan Yıldırım'ı Rezil Etti! "Bu Kadarı da Yapılmaz Ki!" Kaan Urgancıoğlu Köşeden Kıs Kıs Gülüyor! “Yok Artık!” mask
Pınar Deniz Binlerce Kişinin İçinde Kaan Yıldırım'ı Rezil Etti! "Bu Kadarı da Yapılmaz Ki!" Kaan Urgancıoğlu Köşeden Kıs Kıs Gülüyor! “Yok Artık!”
2.500 TL Doğalgaz Yardımı Müjdesi! İhtiyaç Sahibi Ailelere Ödemeler Başlıyor! Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? İşte Başvuru Detayları... mask
2.500 TL Doğalgaz Yardımı Müjdesi! İhtiyaç Sahibi Ailelere Ödemeler Başlıyor! Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? İşte Başvuru Detayları...
Hafsanur Sancaktutan Mini Eteğinin Altına Giydiği Fileli Çorabıyla Yine Gündem Oldu! Mastürbasyon Sahnesi Unutulmadan... O Pozlar Ortaya Çıktı! Nefesleri Kesti! mask
Hafsanur Sancaktutan Mini Eteğinin Altına Giydiği Fileli Çorabıyla Yine Gündem Oldu! Mastürbasyon Sahnesi Unutulmadan... O Pozlar Ortaya Çıktı! Nefesleri Kesti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Dinçerler'in Yeni Sevgilisi Rawan Bin Hussain Bakın Kimmiş! Pınar Eliçi İfşa Etti! Sevgilisiyle İlk Kez Net Pozlar Verdi... Hadise’yi Saniyede Unuttu! mask
Mehmet Dinçerler'in Yeni Sevgilisi Rawan Bin Hussain Bakın Kimmiş! Pınar Eliçi İfşa Etti! Sevgilisiyle İlk Kez Net Pozlar Verdi... Hadise’yi Saniyede Unuttu!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanıyor Mu? Videolu Yanıt Geldi; Yatakları Ayırdıkları Konuşuluyordu… “Her Şey Buraya Kadar!” Neler Oldu Neler… mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanıyor Mu? Videolu Yanıt Geldi; Yatakları Ayırdıkları Konuşuluyordu… “Her Şey Buraya Kadar!” Neler Oldu Neler…
Hamdi Alkan Hisarönü Hastanesi Dekanı Dizisiyle Geri Dönüyor! Eski Eşi Selen Görgüzel Sinirden Deliye Dönecek! Aziz Dizisinden Sonra Her Şey Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor? mask
Hamdi Alkan Hisarönü Hastanesi Dekanı Dizisiyle Geri Dönüyor! Eski Eşi Selen Görgüzel Sinirden Deliye Dönecek! Aziz Dizisinden Sonra Her Şey Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?
Solmaz Çiros’tan Ortalığı Katıp Karıştıracak Anne Şakası! Kalça Dansıyla Alev Alev Yaktı… “Bu Kadarı da Pes!” Seda Sayan Bile Kıpkırmızı Oldu! mask
Solmaz Çiros’tan Ortalığı Katıp Karıştıracak Anne Şakası! Kalça Dansıyla Alev Alev Yaktı… “Bu Kadarı da Pes!” Seda Sayan Bile Kıpkırmızı Oldu!
Zeynep Çamcı Yıllar Sonra Güzel Günler Dizisiyle Ekranlara Dönüyor! Zeynep Çamcı Kimdir, Kaç Yaşındadır? Zeynep Çamcı’nın Boyu Olay Yarattı! Meğer… mask
Zeynep Çamcı Yıllar Sonra Güzel Günler Dizisiyle Ekranlara Dönüyor! Zeynep Çamcı Kimdir, Kaç Yaşındadır? Zeynep Çamcı’nın Boyu Olay Yarattı! Meğer…
Masterchef Yarışmasında Para Skandalı Patlak Verdi! “Acun Abi Bari Sen Yapma!” Üç Kuruşla Pazar Alışverişi Mi Olur? Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasında Para Skandalı Patlak Verdi! “Acun Abi Bari Sen Yapma!” Üç Kuruşla Pazar Alışverişi Mi Olur? Neler Oldu Neler…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL