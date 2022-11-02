Masterchef Yarışmasında Para Skandalı Patlak Verdi! “Acun Abi Bari Sen Yapma!” Üç Kuruşla Pazar Alışverişi Mi Olur? Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bomba bir para krizi yaşandı! Yarışmanın son bölümünü izleyenler ise “Acun Abi bari sen yapma” yorumlarında bulunarak; tepkilerini dile getirdiler! Sadece 3 kuruş verilerek mucizeler yaratması beklenen yarışmacılar; şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Pazartesi akşamı kurulan Mavi takım ve Kırmızı takım, haftanın ilk gününde şeflerin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek adına büyük bir mücadele vermişlerdi. Yarışmacılara verilen 3 kuruş para ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.