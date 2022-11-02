Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Kas 2022 - 20:58

Masterchef Yarışmasında Para Skandalı Patlak Verdi! “Acun Abi Bari Sen Yapma!” Üç Kuruşla Yaptıkları Şoktan Şoka Soktu! Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bomba bir para krizi yaşandı! Yarışmanın son bölümünü izleyenler ise “Acun Abi bari sen yapma” yorumlarında bulunarak; tepkilerini dile getirdiler! Sadece 3 kuruş verilerek mucizeler yaratması beklenen yarışmacılar; şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…