- 02 Kas 2022 - 22:13 G: 02 Kas 2022 - 22:14

Üç Kız Kardeş Dizisinden Saç Baş Yoldurtan Yeni Karar! “İzlenmez Hale Geldi!” Gören Kanal Değiştiriyor; İzledikçe Kusası Geliyor… “Yazıklar Olsun”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’ten saç baş yoldurtan bir karar çıktı. Seyircilerin tepkilerine neden olan bu karar sonrasında birçok kişi “Gördükçe kanal değiştiriyorum, izledikçe kusasım geliyor” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Veda Yurtsever, Reha Özcan, Berker Güven, İclal Aydın ve Özgü Kaya gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamları milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyordu. Sosyal medyada yankı uyandıran dizinin son bölümü ise seyircilere cinnet geçirtti. Türkan’ın sırf bir inat uğruna yaptıkları ortalığın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Kas 2022 - 22:13 Ankara- Yaşam

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