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02 Kas 2022 - 22:13

Üç Kız Kardeş Dizisinden Saç Baş Yoldurtan Yeni Karar! “İzlenmez Hale Geldi!” Gören Kanal Değiştiriyor; İzledikçe Kusası Geliyor… “Yazıklar Olsun”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’ten saç baş yoldurtan bir karar çıktı. Seyircilerin tepkilerine neden olan bu karar sonrasında birçok kişi “Gördükçe kanal değiştiriyorum, izledikçe kusasım geliyor” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…