Üç Kız Kardeş Dizisinden Saç Baş Yoldurtan Yeni Karar! “İzlenmez Hale Geldi!” Gören Kanal Değiştiriyor; İzledikçe Kusası Geliyor… “Yazıklar Olsun”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’ten saç baş yoldurtan bir karar çıktı. Seyircilerin tepkilerine neden olan bu karar sonrasında birçok kişi “Gördükçe kanal değiştiriyorum, izledikçe kusasım geliyor” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Veda Yurtsever, Reha Özcan, Berker Güven, İclal Aydın ve Özgü Kaya gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamları milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyordu. Sosyal medyada yankı uyandıran dizinin son bölümü ise seyircilere cinnet geçirtti. Türkan’ın sırf bir inat uğruna yaptıkları ortalığın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.