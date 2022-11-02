Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Aşkı Kesinleşti! Tatil Karelerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Biricik Aşkına Arkadan Sarılıp... “Yandı Buralar!”

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla görenlerin aklını yerinden oynatan Hande Erçel, iş hayatındaki başarısı kadar özel hayatıyla da en çok konuşulan isimler arasındaki yerini alıyor. Attığı her adım ve yaptığı her paylaşımla magazin manşetlerini süsleyen ünlü oyuncunun tatil kareleri de ortalığı ayağa kaldırdı. Bir ayrıl bir barış ilişki yaşadığı Kerem Bürsin ile objektiflere yakalanan ikiliye dair merak edilen o fotoğrafı sizler için daha da yakından inceledik.

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