Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Aşkı Kesinleşti! Tatil Karelerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Biricik Aşkına Arkadan Sarılıp... “Yandı Buralar!”
Yıllardır sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşkı kesinleşti. Tatil karelerini görenler ne diyeceğini şaşırırken biricik aşkına arkadan sarılan Kerem Bürsin, ağızları hayretten kırk karış açık bıraktı. Ortalığı yangın yerine çeviren o fotoğrafı ve konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte tüm merak edilenler!
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla görenlerin aklını yerinden oynatan Hande Erçel, iş hayatındaki başarısı kadar özel hayatıyla da en çok konuşulan isimler arasındaki yerini alıyor. Attığı her adım ve yaptığı her paylaşımla magazin manşetlerini süsleyen ünlü oyuncunun tatil kareleri de ortalığı ayağa kaldırdı. Bir ayrıl bir barış ilişki yaşadığı Kerem Bürsin ile objektiflere yakalanan ikiliye dair merak edilen o fotoğrafı sizler için daha da yakından inceledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.