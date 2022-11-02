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02 Kas 2022 - 22:53

Hülya Avşar'ı Hiç Böyle Görmediniz! Bakanların Nutku Tutuldu; Şimdiki Halini Aratır Oldu! “Bu Ne Hal Avşar Kızı!” Neler Oldu Neler...

Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde tozu dumana katan ünlü sanatçı Hülya Avşar’ı daha önce hiç böyle görmediniz! Bakanların nutkunun tutulduğu fotoğraf ise Avşar Kızının şimdiki halini aratır oldu. Sosyal medya ve magazin gündeminde resmen fırtınalar koparan eskiye götüren o fotoğraf ve konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!