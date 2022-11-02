- 02 Kas 2022 - 22:53 G: 02 Kas 2022 - 22:59

Hülya Avşar'ı Hiç Böyle Görmediniz! Bakanların Nutku Tutuldu; Şimdiki Halini Aratır Oldu! “Bu Ne Hal Avşar Kızı!” Neler Oldu Neler...

Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde tozu dumana katan ünlü sanatçı Hülya Avşar’ı daha önce hiç böyle görmediniz! Bakanların nutkunun tutulduğu fotoğraf ise Avşar Kızının şimdiki halini aratır oldu. Sosyal medya ve magazin gündeminde resmen fırtınalar koparan eskiye götüren o fotoğraf ve konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

Çıkardığı şarkıların yanı sıra kliplerinde ve konser esnasında giydikleriyle de görenlerin kalbini yerinden oynatan 58’lik çıtır Hülya Avşar cephesinde yaşananların ardı arkası kesilmemeye devam ediyor. Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Hülya Avşar’ın yıllara meydan okuduğu herkes tarafından bilinirken şimdi de gençlik yıllarına ait ortaya çıkan bir fotoğraf herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neydi o fotoğraf?

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02 Kas 2022 - 22:53 Ankara- Yaşam

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