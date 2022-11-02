Hülya Avşar'ı Hiç Böyle Görmediniz! Bakanların Nutku Tutuldu; Şimdiki Halini Aratır Oldu! “Bu Ne Hal Avşar Kızı!” Neler Oldu Neler...
Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde tozu dumana katan ünlü sanatçı Hülya Avşar’ı daha önce hiç böyle görmediniz! Bakanların nutkunun tutulduğu fotoğraf ise Avşar Kızının şimdiki halini aratır oldu. Sosyal medya ve magazin gündeminde resmen fırtınalar koparan eskiye götüren o fotoğraf ve konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Çıkardığı şarkıların yanı sıra kliplerinde ve konser esnasında giydikleriyle de görenlerin kalbini yerinden oynatan 58’lik çıtır Hülya Avşar cephesinde yaşananların ardı arkası kesilmemeye devam ediyor. Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Hülya Avşar’ın yıllara meydan okuduğu herkes tarafından bilinirken şimdi de gençlik yıllarına ait ortaya çıkan bir fotoğraf herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neydi o fotoğraf?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.