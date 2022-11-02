- 02 Kas 2022 - 23:43 G: 02 Kas 2022 - 23:50

Yalı Çapkını Dizisinin Abidin'i Başrol Oyuncularından Daha Ünlü Çıktı! Herkesin Gözü Bir Yerden Isırıyordu, O Programda... “Ne Acılar Çektin Be!”

Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Abidin, başrol oyuncularından daha da ünlü çıktı. Herkesin gözünün bir yerden ısırdığı oyuncunun yıllar önce yer aldığı bir programın ortaya çıkan görüntüleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan bu videoyu görenlerin ise hayretten ağzı kırk karış açık kaldı. İşte detaylar!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, güçlü senaryosunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyor. Her bir oyuncunun karakterinin hakkını fazlasıyla vererek oynadığı Yalı Çapkını dizisi rekorları kırmaya devam ederken, Yalı Çapkını’nın en sevilen isimlerinden birisi olan Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı’nın yıllar önce katıldığı programa inanmakta güçlük çekeceksiniz. Peki, neydi o yarışma ve Abidin’e neler oldu? Konuya dair tüm detayları sizin için mercek altına aldık.

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02 Kas 2022 - 23:43 Ankara- Yaşam

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