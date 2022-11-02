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02 Kas 2022 - 23:43

Yalı Çapkını Dizisinin Abidin'i Başrol Oyuncularından Daha Ünlü Çıktı! Herkesin Gözü Bir Yerden Isırıyordu, O Programda... “Ne Acılar Çektin Be!”

Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Abidin, başrol oyuncularından daha da ünlü çıktı. Herkesin gözünün bir yerden ısırdığı oyuncunun yıllar önce yer aldığı bir programın ortaya çıkan görüntüleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan bu videoyu görenlerin ise hayretten ağzı kırk karış açık kaldı. İşte detaylar!