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02 Kas 2022 - 23:56

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanıyor Mu? Videolu Yanıt Geldi; Yatakları Ayırdıkları Konuşuluyordu… “Her Şey Buraya Kadar!” Neler Oldu Neler…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanıp boşanmayacağı büyük bir merak konusu olmuştu. Demet Özdemir’den gelen videolu açıklama, ağızların açık kalmasına neden oldu. Yatakları ayırdıkları bile gündeme gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, “Her şey buraya kadar” dedi! İşte merak edilen tüm detaylar…