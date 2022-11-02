Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanıyor Mu? Videolu Yanıt Geldi; Yatakları Ayırdıkları Konuşuluyordu… “Her Şey Buraya Kadar!” Neler Oldu Neler…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanıp boşanmayacağı büyük bir merak konusu olmuştu. Demet Özdemir’den gelen videolu açıklama, ağızların açık kalmasına neden oldu. Yatakları ayırdıkları bile gündeme gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, “Her şey buraya kadar” dedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde Etiler’de bir otelin kral odasında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkı Oğuzhan Koç’a “Evet” demişti. Paris tatili dönüşü tartışan ve ayrılma kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sessiz sedasız yeniden barışmış ve ikili evlilik yolunda adımlar atmışlardı. Başarılı oyuncu Demet Özdemir’in son zamanlar evliliğinde sorunların yaşadığı konuşulmaya başlanmıştı ki, son açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.