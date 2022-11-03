Neslihan Atagül’ün Kıyafeti Olay Yarattı! “Kadir’in Pantolonunu Mu Giydin?” Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! İncecik Belini Göstermek İçin…
Gecenin Ucunda dizisinde hayat verdiği Macide karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Neslihan Atagül, kıyafetiyle olay üzerine olay yarattı. İncecik belini göstermek için oldukça düşük bel bir pantolon giyen Neslihan Atagül’ün pantolonunu görenler ise “Kadir’in pantolonu mu bu?” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Fatih Harbiye dizisinden sonra yıllar sonra ilk kez sevenlerinin karşısına çıkan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, milyonları etkiliyordu. Gecenin Ucunda dizisinde birbirlerine zamanla aşık olacak iki isme hayat veren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oldukça farklı isimleri sevenleriyle buluşturuyordu. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.