Neslihan Atagül’ün Kıyafeti Olay Yarattı! “Kadir’in Pantolonunu Mu Giydin?” Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! İncecik Belini Göstermek İçin…

Fatih Harbiye dizisinden sonra yıllar sonra ilk kez sevenlerinin karşısına çıkan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, milyonları etkiliyordu. Gecenin Ucunda dizisinde birbirlerine zamanla aşık olacak iki isme hayat veren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oldukça farklı isimleri sevenleriyle buluşturuyordu. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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