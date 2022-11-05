- 05 Kas 2022 - 22:19

Yalı Çapkını Dizi Oyuncusu Survivor 2023'e Katılıyor! Yakışıklılığıyla Genç Kızları Hop Oturtup Hop Kaldırıyordu; Acun Ilıcalı Kesin Kararını Verdi! Geliyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için tüm çalışmalar başladı. Yalı Çapkını dizisinde boy gösteren o ismin Survivor 2023 yarışmasında bulunacak olması ise ağızların açık kalmasına enden oldu. Yakışıklılığıyla ön plana çıkan ismin Survivor adasında performans gösterecek olması ise genç kızların yüreklerini hop indirdi hop kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği, Murat Ceylan tarafından sunumu yapılan Survivor yarışması, yeni sezon için çalışmalara başlamıştı. Olaylı bir biçimde biten Survivor 2022 yarışmasından sonra Acun Ilıcalı, birçok değişikliğe gitmişti. Artık yarışmalarda performansın değil, aklın ve zekanın konuşacağını duyuran Acun Ilıcalı, teklif götürdüğü isimlerle ağızların açık kalmasına neden oluyordu. Peki, neler oluyor?

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

05 Kas 2022 - 22:19 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı…
Survivor 2023 Yarışmasına Parkur Canavarı Geri Geliyor! Bu Kez Kimsenin Şansı Yok; Kupayı Alıp Düzce’ye Dönecek! Acun Her Gün Tırım Tırım Aradı… mask
Survivor 2023 Yarışmasına Parkur Canavarı Geri Geliyor! Bu Kez Kimsenin Şansı Yok; Kupayı Alıp Düzce’ye Dönecek! Acun Her Gün Tırım Tırım Aradı…
Survivor Sude Burcu’nun Karın Kasları Başları Döndürdü! Minicik Şortuyla Sınırları Aştı, Nişanlısını Çılgına Çevirdi! “Fiziğine En Az 10 Yıl Yatarımız Var!” mask
Survivor Sude Burcu’nun Karın Kasları Başları Döndürdü! Minicik Şortuyla Sınırları Aştı, Nişanlısını Çılgına Çevirdi! “Fiziğine En Az 10 Yıl Yatarımız Var!”
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Şok Etti! Evlilik Teklifi İfşa Oldu! Tek Bir Kareyle Ortalığı Ayağa Kaldırdılar... Aşk Çıkmazı! mask
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Şok Etti! Evlilik Teklifi İfşa Oldu! Tek Bir Kareyle Ortalığı Ayağa Kaldırdılar... Aşk Çıkmazı!
Survivor Yarışmasının Haşin Erkeği Yasin Obuz’u Artık Tanımak Mümkün Değil! O Hallerinden Eser Bırakmadı; Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Görenlerin Nutku Tutuluyor… mask
Survivor Yarışmasının Haşin Erkeği Yasin Obuz’u Artık Tanımak Mümkün Değil! O Hallerinden Eser Bırakmadı; Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Görenlerin Nutku Tutuluyor…
Survivor 2023 Kadrosu Tamamen İfşa Edildi! Gönüllüler ve Ünlüler Takımlarında Bulunacak İsimler Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı Sırf Kavga Olsun Diye… mask
Survivor 2023 Kadrosu Tamamen İfşa Edildi! Gönüllüler ve Ünlüler Takımlarında Bulunacak İsimler Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı Sırf Kavga Olsun Diye…
Survivor Batuhan Karacakaya, Nuh Diyor Peygamber Demiyor! Acun Ilıcalı Arabayı Vermeyince Davalık Olmuşlardı; “Aradığınız Batuhan’a Ulaşılamıyor Acun Efendi!” Meğer… mask
Survivor Batuhan Karacakaya, Nuh Diyor Peygamber Demiyor! Acun Ilıcalı Arabayı Vermeyince Davalık Olmuşlardı; “Aradığınız Batuhan’a Ulaşılamıyor Acun Efendi!” Meğer…
Survivor 2023 Yarışmasında Tavalarla Kavga Çıkarsa Şaşırmayın! Tarihin En Olaylı İsmi Geliyor; Acun Ilıcalı’yla Bile Kavga Etmişti… “Kafamız Şişecek!” mask
Survivor 2023 Yarışmasında Tavalarla Kavga Çıkarsa Şaşırmayın! Tarihin En Olaylı İsmi Geliyor; Acun Ilıcalı’yla Bile Kavga Etmişti… “Kafamız Şişecek!”
Acun Ilıcalı Survivor 2023 Defterini Kapattı! Bundan Sonra Dominik Adası’na Uğramayacak Bile! “100 Metre Yakınından Geçmez!” Murat Ceylan… mask
Acun Ilıcalı Survivor 2023 Defterini Kapattı! Bundan Sonra Dominik Adası’na Uğramayacak Bile! “100 Metre Yakınından Geçmez!” Murat Ceylan…
Survivor 2023 Sunucusu Murat Ceylan'ın Vedası Yürekleri Acıttı! Acun Ilıcalı Peş Peşe Kararlarını Veriyor! Önce Sunucuyu Değiştirdi, Şimdi Bunu Yaptı… mask
Survivor 2023 Sunucusu Murat Ceylan'ın Vedası Yürekleri Acıttı! Acun Ilıcalı Peş Peşe Kararlarını Veriyor! Önce Sunucuyu Değiştirdi, Şimdi Bunu Yaptı…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı…
Gönül Dağı Dizisine Elif’in Büyük Aşkı Serdar Geliyor! “Ayran Gönüllü Elif!” Asıl Olayı Şimdi İzleyin… Kenan Ağzını Burnunu Kırdı, Kıracak! mask
Gönül Dağı Dizisine Elif’in Büyük Aşkı Serdar Geliyor! “Ayran Gönüllü Elif!” Asıl Olayı Şimdi İzleyin… Kenan Ağzını Burnunu Kırdı, Kıracak!
Tuzak Dizisi Yasak Elma'ya Döndü! Önce Oğluyla Eşinin Yatak Vidosu, Şimdi de Bu... Her Şey Canlı Yayından Naklen Aktarıldı! Seyirci Utançtan Kıpkırmızı Oldu! mask
Tuzak Dizisi Yasak Elma'ya Döndü! Önce Oğluyla Eşinin Yatak Vidosu, Şimdi de Bu... Her Şey Canlı Yayından Naklen Aktarıldı! Seyirci Utançtan Kıpkırmızı Oldu!
İsmail YK’nın Son Halini Görenler "Bu Ne Hal" Dedi! Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam… “Hiç Yaşlanmaz Mısın be Adam!” Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam… mask
İsmail YK’nın Son Halini Görenler "Bu Ne Hal" Dedi! Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam… “Hiç Yaşlanmaz Mısın be Adam!” Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Selin Genç'in İç Çamaşırsız Pozları Olay Oldu! Göğüs Dekoltesi Çukurova'yı Yakıp Yıktı! Hande Erçel’i Beşe Katladı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Selin Genç'in İç Çamaşırsız Pozları Olay Oldu! Göğüs Dekoltesi Çukurova'yı Yakıp Yıktı! Hande Erçel’i Beşe Katladı…
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Seyran'ı ve Suna'yı Bırakıp Bekar Hayatı Tercih Etti! Boşanmaya Doğru Gidiyor… Seyran'ın Minik Kalbi Bunu Kaldıramaz! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Seyran'ı ve Suna'yı Bırakıp Bekar Hayatı Tercih Etti! Boşanmaya Doğru Gidiyor… Seyran'ın Minik Kalbi Bunu Kaldıramaz! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Hande Erçel’in Straplez Elbisesi Perişan Etti! Siyahlar İçerisindeki O Halleri Resmen Büyüledi! “Masal Kitaplarından Fırlamış Gibi!” Bakanlar Bir Daha Bakıyor, Bir Daha… mask
Hande Erçel’in Straplez Elbisesi Perişan Etti! Siyahlar İçerisindeki O Halleri Resmen Büyüledi! “Masal Kitaplarından Fırlamış Gibi!” Bakanlar Bir Daha Bakıyor, Bir Daha…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babasının Neden Yıllar Sonra Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Yapacakları Nevirleri Döndürdü! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babasının Neden Yıllar Sonra Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Yapacakları Nevirleri Döndürdü! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!”
Masterchef Atike ve Çağatay Hakkında Bomba İddia! Daha Geçen Yarışmadan Ayrılmışlardı; Öyle Bir Şey Sosyal Medyaya Sızdı Ki… “Daha Neler?” mask
Masterchef Atike ve Çağatay Hakkında Bomba İddia! Daha Geçen Yarışmadan Ayrılmışlardı; Öyle Bir Şey Sosyal Medyaya Sızdı Ki… “Daha Neler?”
Yargı Dizisinin Ceylin’i Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! Pembeleri Çekti; Görenlerin Kalbini Yerinden Çıkardı… “Kaan Yıldırım’ın Buna Kalbi Dayanmaz!” Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! Pembeleri Çekti; Görenlerin Kalbini Yerinden Çıkardı… “Kaan Yıldırım’ın Buna Kalbi Dayanmaz!” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı…
Gönül Dağı Dizisine Elif’in Büyük Aşkı Serdar Geliyor! “Ayran Gönüllü Elif!” Asıl Olayı Şimdi İzleyin… Kenan Ağzını Burnunu Kırdı, Kıracak! mask
Gönül Dağı Dizisine Elif’in Büyük Aşkı Serdar Geliyor! “Ayran Gönüllü Elif!” Asıl Olayı Şimdi İzleyin… Kenan Ağzını Burnunu Kırdı, Kıracak!
Tuzak Dizisi Yasak Elma'ya Döndü! Önce Oğluyla Eşinin Yatak Vidosu, Şimdi de Bu... Her Şey Canlı Yayından Naklen Aktarıldı! Seyirci Utançtan Kıpkırmızı Oldu! mask
Tuzak Dizisi Yasak Elma'ya Döndü! Önce Oğluyla Eşinin Yatak Vidosu, Şimdi de Bu... Her Şey Canlı Yayından Naklen Aktarıldı! Seyirci Utançtan Kıpkırmızı Oldu!
İsmail YK’nın Son Halini Görenler "Bu Ne Hal" Dedi! Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam… “Hiç Yaşlanmaz Mısın be Adam!” Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam… mask
İsmail YK’nın Son Halini Görenler "Bu Ne Hal" Dedi! Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam… “Hiç Yaşlanmaz Mısın be Adam!” Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Selin Genç'in İç Çamaşırsız Pozları Olay Oldu! Göğüs Dekoltesi Çukurova'yı Yakıp Yıktı! Hande Erçel’i Beşe Katladı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Selin Genç'in İç Çamaşırsız Pozları Olay Oldu! Göğüs Dekoltesi Çukurova'yı Yakıp Yıktı! Hande Erçel’i Beşe Katladı…
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Seyran'ı ve Suna'yı Bırakıp Bekar Hayatı Tercih Etti! Boşanmaya Doğru Gidiyor… Seyran'ın Minik Kalbi Bunu Kaldıramaz! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Seyran'ı ve Suna'yı Bırakıp Bekar Hayatı Tercih Etti! Boşanmaya Doğru Gidiyor… Seyran'ın Minik Kalbi Bunu Kaldıramaz! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL