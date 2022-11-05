Yalı Çapkını Dizi Oyuncusu Survivor 2023'e Katılıyor! Yakışıklılığıyla Genç Kızları Hop Oturtup Hop Kaldırıyordu; Acun Ilıcalı Kesin Kararını Verdi! Geliyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için tüm çalışmalar başladı. Yalı Çapkını dizisinde boy gösteren o ismin Survivor 2023 yarışmasında bulunacak olması ise ağızların açık kalmasına enden oldu. Yakışıklılığıyla ön plana çıkan ismin Survivor adasında performans gösterecek olması ise genç kızların yüreklerini hop indirdi hop kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği, Murat Ceylan tarafından sunumu yapılan Survivor yarışması, yeni sezon için çalışmalara başlamıştı. Olaylı bir biçimde biten Survivor 2022 yarışmasından sonra Acun Ilıcalı, birçok değişikliğe gitmişti. Artık yarışmalarda performansın değil, aklın ve zekanın konuşacağını duyuran Acun Ilıcalı, teklif götürdüğü isimlerle ağızların açık kalmasına neden oluyordu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.