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05 Kas 2022 - 22:19

Yalı Çapkını Dizi Oyuncusu Survivor 2023'e Katılıyor! Yakışıklılığıyla Genç Kızları Hop Oturtup Hop Kaldırıyordu; Acun Ilıcalı Kesin Kararını Verdi! Geliyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için tüm çalışmalar başladı. Yalı Çapkını dizisinde boy gösteren o ismin Survivor 2023 yarışmasında bulunacak olması ise ağızların açık kalmasına enden oldu. Yakışıklılığıyla ön plana çıkan ismin Survivor adasında performans gösterecek olması ise genç kızların yüreklerini hop indirdi hop kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…