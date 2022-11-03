Söz veya Davranışlarıyla En Sevimsiz Burçlar Belli Oldu! Soğuk Nevale Gibi...! İşte Negatif Enerjisiyle Herkesin Kaçtığıı O Burçlar…
Her burcun etrafa yağdığı enerji sahip olduğu karakteristik özelliklerinden doğrudan etkileniyor. Bu kapsamda bazı burçların karakteristik özellikleri dünyanın en pozitif insanları olmalarını sağlarken, bazı burçların karakteristik özellikleri dünyanın en negatif insanları olmalarını tetikliyor. İşte sizi buz gibi soğutacak burçlar ve detayları...
Her burcun etrafa yağdığı enerji sahip olduğu karakteristik özelliklerinden doğrudan etkileniyor. Bu kapsamda bazı burçların karakteristik özellikleri dünyanın en pozitif insanları olmalarını sağlarken, bazı burçların karakteristik özellikleri dünyanın en negatif insanları olmalarını tetikliyor. Tam olarak bu listede yer alan burçlar ise, ilk bakıştan itibaren etrafa yaydıkları negatif enerjileri ile herkesi çılgına çevirmeyi başaran burçlar oluyor! Peki, hangi burçlar ilk bakışta buz gibi soğutur? Negatif enerjisi çılgına çeviren burçlar hangileridir? İşte görenlerin kaçtığı o burçlar…
03 Kas 2022 - 13:30 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.