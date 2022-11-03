- 03 Kas 2022 - 11:58 G: 03 Kas 2022 - 12:57

Kasım Ayında Büyük Sürpriz Yaşayacak Burçlar Belli Oldu! Hangi Burcu Neler Bekliyor? İşte Bir Ay Boyunca Yaşayacaklarınız…

Her ayın getirdiği etkiler, burçların farklı tepkiler vermesine yol aşıyor. Bu kapsamda Kasım ayı özellikle de retro hareketler ve tutulmalar ile gündeme geliyor. Jüpiter’in Balık burcundaki retro hareketinin yanı sıra Mars’ın İkizler burcunda devam eden retrosu, pek çok şeyin tek başına habercisi gibi duruyor. İşte Kasım ayında burçları bekleyen sürprizler...

Her ayın getirdiği etkiler, burçların farklı tepkiler vermesine yol aşıyor. Bu kapsamda Kasım ayı özellikle de retro hareketler ve tutulmalar ile gündeme geliyor. Jüpiter’in Balık burcundaki retro hareketinin yanı sıra Mars’ın İkizler burcunda devam eden retrosu, pek çok şeyin tek başına habercisi gibi duruyor. Bu durumlardan birbirinden farklı olarak etkilenecek olan burçların kapısına bir de ay tutulması dayanmış bulunuyor. Peki, kasım ayında hangi burcu neler bekliyor? İşte bir ay boyunca yaşayacaklarınız…

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03 Kas 2022 - 11:58 - Burç Haberleri

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