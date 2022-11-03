Masterchef Yarışmasının Yayından Kaldırıldığı Gün Kesinleşti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki, Yer Gök Sallanacak! Olağanüstü Hal İlan Edildi, Büyük Masa Kuruldu…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in yayından kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın bulunmuş olduğu hamle yeri göğü inletti. Olağanüstü hal ilan eden yapım ekibi, büyük masayı kurdu! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, 18 kişiyle yola başlamıştı ama geriye sadece 13 isim kalmıştı. Elenmez diyenlerin elendiği, kadroya giremez denilenlerin kadroya girdiği bu sezonda; kavga ve tartışmalar ise bitmek nedir bilmiyordu. Masterchef yarışmasının her bölümünü büyük bir keyifle izleyen seyircilere büyük şoksa yaşatıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.