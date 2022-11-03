Masterchef Yarışmasının Yayından Kaldırıldığı Gün Kesinleşti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki, Yer Gök Sallanacak! Olağanüstü Hal İlan Edildi, Büyük Masa Kuruldu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, 18 kişiyle yola başlamıştı ama geriye sadece 13 isim kalmıştı. Elenmez diyenlerin elendiği, kadroya giremez denilenlerin kadroya girdiği bu sezonda; kavga ve tartışmalar ise bitmek nedir bilmiyordu. Masterchef yarışmasının her bölümünü büyük bir keyifle izleyen seyircilere büyük şoksa yaşatıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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