A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti!
A101 market, diğer marketlere farklı ürünler getirerek fark atmaya devam ediyor. Son olarak karavan getiren A101 market, akılları başlardan aldı. İçerisinde A’dan Z’ye her şeyi bulunduran A101 market, bu karavanı satın aldıktan sonra ruhsata ihtiyacınızın olmadığını da duyurdu! İşte A101 markete gelen karavanın özellikleri…
Rakip firmaların yapmış olduğu farklılıklara karşılık olarak farklı farklı ürün satışa çıkaran A101 Market, geçtiğimiz günlerde tekne satmaya karar vermişti. Milyonların dikkatini üzerine çeken A101 market, bu kez doğa çılgınlarına özel bir hamlede bulundu ve içerisinde her şeyi bulunan muhteşem bir karavanı, oldukça uygun fiyatlara satmaya başladı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.