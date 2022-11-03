A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti!

Rakip firmaların yapmış olduğu farklılıklara karşılık olarak farklı farklı ürün satışa çıkaran A101 Market, geçtiğimiz günlerde tekne satmaya karar vermişti. Milyonların dikkatini üzerine çeken A101 market, bu kez doğa çılgınlarına özel bir hamlede bulundu ve içerisinde her şeyi bulunan muhteşem bir karavanı, oldukça uygun fiyatlara satmaya başladı! İşte merak edilenler…

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