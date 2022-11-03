Rıza Akın’dan Acı Haber! Japon Eşi Miho Shimotashiro Adeta Yıkıldı! Rıza Akın'ın eşi Miho Shimotashiro Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İşte Rıza Akın’ın Rol Aldığı Diziler...
Türk sinemasının ve dizi tarihinin usta oyuncularından biri olarak adını hafızalara kazıtan Rıza Akın’dan sevenlerine acı haber geldi. Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Rıza Akın, yaşamını dün yitirdi. Cenazesi bugün Adana’da defnedebilecek olan Rıza Akın’ın ölüm haberi ise, çok ünlü başka bir isimden geldi. İşte detaylar..
Türk sinemasının ve dizi tarihinin usta oyuncularından biri olarak adını hafızalara kazıtan Rıza Akın’dan sevenlerine acı haber geldi. Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Rıza Akın, yaşamını dün yitirdi. Cenazesi bugün Adana’da defnedebilecek olan Rıza Akın’ın ölüm haberi ise, çok ünlü başka bir isimden geldi. Peki, Rıza Akın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rıza Akın evli mi, eşi kim? Rıza Akın nasıl ünlü oldu, hangi dizilerde rol aldı? Rıza Akın’ın ölüm sebebi ne? İşte, detaylar…
03 Kas 2022 - 13:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.