Güldür Güldür Show'un Bahadır'ı Burak Topaloğlu ve Eşi Ezgi Tanır'ın Yaş Farkı Şok Etti! Burak Topaloğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Show TV ekranlarından yayınlanmaya devam eden Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Bahadır karakteriyle hafızalara kazınan Burak Topaloğlu’ndan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Nikah masasına oturan Burak Topaloğlu, hemen magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı isimler arasına girdi. İşte detaylar...
Show TV ekranlarından yayınlanmaya devam eden Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Bahadır karakteriyle hafızalara kazınan Burak Topaloğlu’ndan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Nikah masasına oturan Burak Topaloğlu, hemen magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı isimler arasına girdi. Peki, Burak Topaloğlu kimdir, kaç yaşındadır? Burak Topaloğlu aslen nereli, nasıl ünlü oldu? Burak Topaloğlu kimle evlendi? İşte, detaylar…
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06 Kas 2022 - 22:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.