Güldür Güldür Show'un Bahadır'ı Burak Topaloğlu ve Eşi Ezgi Tanır'ın Yaş Farkı Şok Etti! Burak Topaloğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Show TV ekranlarından yayınlanmaya devam eden Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Bahadır karakteriyle hafızalara kazınan Burak Topaloğlu’ndan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Nikah masasına oturan Burak Topaloğlu, hemen magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı isimler arasına girdi. Peki, Burak Topaloğlu kimdir, kaç yaşındadır? Burak Topaloğlu aslen nereli, nasıl ünlü oldu? Burak Topaloğlu kimle evlendi? İşte, detaylar…

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