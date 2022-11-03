- 03 Kas 2022 - 13:13 G: 03 Kas 2022 - 13:21

Güldür Güldür Show'un Bahadır'ı Burak Topaloğlu ve Ezgi Tanır Evlendi! Burak Topaloğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Eşiyle Aralarındaki Yaş Farkı Şok Etti!

Show TV ekranlarından yayınlanmaya devam eden Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Bahadır karakteriyle hafızalara kazınan Burak Topaloğlu’ndan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Nikah masasına oturan Burak Topaloğlu, hemen magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı isimler arasına girdi. İşte detaylar...

Show TV ekranlarından yayınlanmaya devam eden Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Bahadır karakteriyle hafızalara kazınan Burak Topaloğlu’ndan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Nikah masasına oturan Burak Topaloğlu, hemen magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı isimler arasına girdi. Peki, Burak Topaloğlu kimdir, kaç yaşındadır? Burak Topaloğlu aslen nereli, nasıl ünlü oldu? Burak Topaloğlu kimle evlendi? İşte, detaylar…

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03 Kas 2022 - 13:13 - Magazin

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