Akaryakıta Zam Mı, İndirim Mi Gelecek Belli Oldu! Yarından İtibaren Tam Tamına Benzine 1.31Lira, LPG'ye İse 49 Kuruş...! İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları!
Akaryakıta yine zam geliyor. 4 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,31 lira ve LPG'ye ise 49 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın yine pompaya yansıyacağı bildirildi.
Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı beklendiği ifade edildi. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre şu an için benzin litresi ortalama 21,37 liradan, motorin litresi ise 26,33 liradan satılıyor.
Ankara, İstanbul ve İzmir güncel akaryakıt fiyatlar
ANKARA
Motorin fiyatı: 26,51 TL
Benzin fiyatı: 21,52 TL
LPG fiyatı: 10,25 TL
İSTANBUL
Motorin fiyatı: 26,38 TL
Benzin fiyatı: 21,37 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 26,54 TL
Benzin fiyatı: 21,53 TL
LPG fiyatı: 9,98 TL
03 Kas 2022 - 13:44 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.