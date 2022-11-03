- 03 Kas 2022 - 13:44 G: 03 Kas 2022 - 13:54

Akaryakıta Zam Mı, İndirim Mi Gelecek Belli Oldu! Yarından İtibaren Tam Tamına Benzine 1.31Lira, LPG'ye İse 49 Kuruş...! İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları!

Akaryakıta yine zam geliyor. 4 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,31 lira ve LPG'ye ise 49 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın yine pompaya yansıyacağı bildirildi.

Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı beklendiği ifade edildi. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre şu an için benzin litresi ortalama 21,37 liradan, motorin litresi ise 26,33 liradan satılıyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir güncel akaryakıt fiyatlar

ANKARA

Motorin fiyatı: 26,51 TL

Benzin fiyatı: 21,52 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 26,38 TL

Benzin fiyatı: 21,37 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 26,54 TL

Benzin fiyatı: 21,53 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL

03 Kas 2022 - 13:44 - Gündem

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