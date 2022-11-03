Akaryakıta Zam Mı, İndirim Mi Gelecek Belli Oldu! Yarından İtibaren Tam Tamına Benzine 1.31Lira, LPG'ye İse 49 Kuruş...! İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları!

İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın yine pompaya yansıyacağı bildirildi.

Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı beklendiği ifade edildi. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre şu an için benzin litresi ortalama 21,37 liradan, motorin litresi ise 26,33 liradan satılıyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir güncel akaryakıt fiyatlar

ANKARA

Motorin fiyatı: 26,51 TL

Benzin fiyatı: 21,52 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 26,38 TL

Benzin fiyatı: 21,37 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 26,54 TL

Benzin fiyatı: 21,53 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL