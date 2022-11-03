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03 Kas 2022 - 13:24

Derya Tuna’nın Annesinden Kahreden Haber Geldi! İbrahim Tatlıses ile Tuna Gözyaşlarına Boğuldu! Derya Tuna Kimdir, Kaç Yaşındadır? Derya Tuna’nın Annesi Kimdir?

Müzik dünyasının beğenilen isimlerinden biri olan İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile yaşadığı birliktelikle hafızalara kazınan Derya Tuna’dan acı haber geldi. Geçtiğimiz gün annesini kaybettiği öğrenilen Derya Tuna’yı cenaze töreninde eski sevgilisi ve oğlu İdo Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses de yalnız bırakmadı. İşte Derya Tuna ile ilgili detaylar...