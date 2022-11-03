Derya Tuna’nın Annesinden Kahreden Haber Geldi! İbrahim Tatlıses ile Tuna Gözyaşlarına Boğuldu! Derya Tuna Kimdir, Kaç Yaşındadır? Derya Tuna’nın Annesi Kimdir?
Müzik dünyasının beğenilen isimlerinden biri olan İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile yaşadığı birliktelikle hafızalara kazınan Derya Tuna’dan acı haber geldi. Geçtiğimiz gün annesini kaybettiği öğrenilen Derya Tuna’yı cenaze töreninde eski sevgilisi ve oğlu İdo Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses de yalnız bırakmadı. İşte Derya Tuna ile ilgili detaylar...
Müzik dünyasının beğenilen isimlerinden biri olan İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile yaşadığı birliktelikle hafızalara kazınan Derya Tuna’dan acı haber geldi. Geçtiğimiz gün annesini kaybettiği öğrenilen Derya Tuna’yı cenaze töreninde eski sevgilisi ve oğlu İdo Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses de yalnız bırakmadı. Peki, Derya Tuna kimdir, kaç yaşındadır? Derya Tuna aslen nereli, mesleği ne? Derya Tuna’nın annesi kimdir? İşte, detaylar…
03 Kas 2022 - 13:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.