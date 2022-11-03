Masterchef Ayyüce’yi Artık Tanımak Mümkün Değil! “Sen Neymişsin Böyle!” Öyle Bir Güzelleşti Ki, Görenler Eridi Bitti, Hayran Kaldı! Mehmet Şef Bile...

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef’te kendisini kanıtlayan ve milyonlara kendisini sevdiren Ayyüce Kamit, zorlu hayatını şeflere anlatarak şok etkisi yaratmıştı. Sempatik ve sevecen tavırlarıyla milyonların gözdesi olan Ayyüce Kamit’in yarışmadan sonra büyük bir değişime girdiği görüldü. Değişimiyle bir bakanı bir daha baktıran Ayyüce Kamit, güzelliğiyle herkesi büyüledi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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