Masterchef Ayyüce’yi Artık Tanımak Mümkün Değil! “Sen Neymişsin Böyle!” Öyle Bir Güzelleşti Ki, Görenler Eridi Bitti, Hayran Kaldı! Mehmet Şef Bile...
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’in 2020 sezonunda bulunan Ayyüce Kamit’i artık tanımak mümkün değil! “Gel nikahı basalım! Sen neymişsin böyle” yorumlarını alan Ayyüce Kamit, güzelliğini ön plana çıkaran hamlelerde bulundu. Görenlerin tekrar tekrar baktığı Ayyüce Kamit, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef’te kendisini kanıtlayan ve milyonlara kendisini sevdiren Ayyüce Kamit, zorlu hayatını şeflere anlatarak şok etkisi yaratmıştı. Sempatik ve sevecen tavırlarıyla milyonların gözdesi olan Ayyüce Kamit’in yarışmadan sonra büyük bir değişime girdiği görüldü. Değişimiyle bir bakanı bir daha baktıran Ayyüce Kamit, güzelliğiyle herkesi büyüledi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.