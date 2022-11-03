- 03 Kas 2022 - 13:47 G: 03 Kas 2022 - 14:30

Masterchef Ayyüce’yi Artık Tanımak Mümkün Değil! “Sen Neymişsin Böyle!” Öyle Bir Güzelleşti Ki, Görenler Eridi Bitti, Hayran Kaldı! Mehmet Şef Bile...

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’in 2020 sezonunda bulunan Ayyüce Kamit’i artık tanımak mümkün değil! “Gel nikahı basalım! Sen neymişsin böyle” yorumlarını alan Ayyüce Kamit, güzelliğini ön plana çıkaran hamlelerde bulundu. Görenlerin tekrar tekrar baktığı Ayyüce Kamit, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef’te kendisini kanıtlayan ve milyonlara kendisini sevdiren Ayyüce Kamit, zorlu hayatını şeflere anlatarak şok etkisi yaratmıştı. Sempatik ve sevecen tavırlarıyla milyonların gözdesi olan Ayyüce Kamit’in yarışmadan sonra büyük bir değişime girdiği görüldü. Değişimiyle bir bakanı bir daha baktıran Ayyüce Kamit, güzelliğiyle herkesi büyüledi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Kas 2022 - 13:47 Ankara- Yaşam

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