Acun Ilıcalı’nın Abisi Ömer Cenker Ilıcalı Kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı Kaç Yaşındadır? Ömer Cenker Ilıcalı’nın Mesleğini Duyanlar Şok Oldu!
Gerçekleştirdiği başarılı yapımlar nedeniyle ‘Medyanın Dahi Çocuğu’ unvanını alan Acun Ilıcalı, zaman içerisinde başarılarının karşılığını alarak, kendi medya kuruluşlarının patronu haline geldi. İlk olarak TV8’i alan; ardından ise Exxen isimli dijital yayın platformunu hayata geçiren Acun Ilıcalı, şimdilerde özel yaşamıyla konuşulur oldu. İşte Acun Ilıcalı ve kardeşi ile ilgili detaylar...
Gerçekleştirdiği başarılı yapımlar nedeniyle ‘Medyanın Dahi Çocuğu’ unvanını alan Acun Ilıcalı, zaman içerisinde başarılarının karşılığını alarak, kendi medya kuruluşlarının patronu haline geldi. İlk olarak TV8’i alan; ardından ise Exxen isimli dijital yayın platformunu hayata geçiren Acun Ilıcalı, şimdilerde özel yaşamıyla konuşulur oldu. Acun Ilıcalı’nın özel yaşamında dikkat çeken bir detay da abisi Ömer Cenker Ilıcalı olur hale geldi. Peki, Acun Ilıcalı’nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı kaç yaşındadır? Ömer Cenker Ilıcalı ne iş yapıyor? Ömer Cenker Ilıcalı evli mi? İşte, detaylar…
03 Kas 2022 - 14:03 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.