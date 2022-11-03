Acun Ilıcalı’nın Abisi Ömer Cenker Ilıcalı Kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı Kaç Yaşındadır? Ömer Cenker Ilıcalı’nın Mesleğini Duyanlar Şok Oldu!

Gerçekleştirdiği başarılı yapımlar nedeniyle ‘Medyanın Dahi Çocuğu’ unvanını alan Acun Ilıcalı, zaman içerisinde başarılarının karşılığını alarak, kendi medya kuruluşlarının patronu haline geldi. İlk olarak TV8’i alan; ardından ise Exxen isimli dijital yayın platformunu hayata geçiren Acun Ilıcalı, şimdilerde özel yaşamıyla konuşulur oldu. Acun Ilıcalı’nın özel yaşamında dikkat çeken bir detay da abisi Ömer Cenker Ilıcalı olur hale geldi. Peki, Acun Ilıcalı’nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı kaç yaşındadır? Ömer Cenker Ilıcalı ne iş yapıyor? Ömer Cenker Ilıcalı evli mi? İşte, detaylar…