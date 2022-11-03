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03 Kas 2022 - 14:08

Acun Ilıcalı’nın Kızı Leyla Ilıcalı Kimdir? Leyla Ilıcalı’nın Annesi Şok İçerisinde Bıraktı! Leyla Ilıcalı’nın Yaşı Merak Konusu Oldu!

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan eski muhabir, yeni medya patronu ve iş insanı Acun Ilıcalı, şimdilerde kariyer yaşantısından çok özel yaşamı ile gündem olur hale geldi. Dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı’nın kızlarından biri olan Leyla Ilıcalı ise, son zamanlarda magazin takipçilerinden yakından takip ettiği isimler arasında yer almaya başladı. İşte Leyla Ilıcalı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...