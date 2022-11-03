Acun Ilıcalı’nın Kızı Leyla Ilıcalı Kimdir? Leyla Ilıcalı’nın Annesi Şok İçerisinde Bıraktı! Leyla Ilıcalı’nın Yaşı Merak Konusu Oldu!
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan eski muhabir, yeni medya patronu ve iş insanı Acun Ilıcalı, şimdilerde kariyer yaşantısından çok özel yaşamı ile gündem olur hale geldi. Dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı’nın kızlarından biri olan Leyla Ilıcalı ise, son zamanlarda magazin takipçilerinden yakından takip ettiği isimler arasında yer almaya başladı. İşte Leyla Ilıcalı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan eski muhabir, yeni medya patronu ve iş insanı Acun Ilıcalı, şimdilerde kariyer yaşantısından çok özel yaşamı ile gündem olur hale geldi. Dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı’nın kızlarından biri olan Leyla Ilıcalı ise, son zamanlarda magazin takipçilerinden yakından takip ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı’nın annesini görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı kimdir? Leyla Ilıcalı kaç yaşına, aslen nereli? Leyla Ilıcalı’nın annesi kim? İşte, detaylar…
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03 Kas 2022 - 14:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.