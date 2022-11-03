Beren Saat ve Kenan Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Beren Saat ve Kenan Doğulu Ne Zaman Evlendi, Kaç Yıldır Evli?

Ekranların ünlü isimlerinden biri olan Beren Saat ile pop müziğinin duayenlerinden olan Kenan Doğulu, evliliklerinde bir yılı daha geride bıraktı. Aşkları ile çok konuşulan ünlü çiftin arasındaki yaş farkı ise, herkesi bugün bile şaşırtmayı başardı! Peki, Beren Saat ve Kenan Doğulu arasında kaç yaş var? Beren Saat ve Kenan Doğulu ne zaman evlendi, kaç yıldır evli? İşte, detaylar…

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