Beren Saat ve Kenan Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Beren Saat ve Kenan Doğulu Ne Zaman Evlendi, Kaç Yıldır Evli?
Ekranların ünlü isimlerinden biri olan Beren Saat ile pop müziğinin duayenlerinden olan Kenan Doğulu, evliliklerinde bir yılı daha geride bıraktı. Aşkları ile çok konuşulan ünlü çiftin arasındaki yaş farkı ise, herkesi bugün bile şaşırtmayı başardı. İşte detaylar...
Ekranların ünlü isimlerinden biri olan Beren Saat ile pop müziğinin duayenlerinden olan Kenan Doğulu, evliliklerinde bir yılı daha geride bıraktı. Aşkları ile çok konuşulan ünlü çiftin arasındaki yaş farkı ise, herkesi bugün bile şaşırtmayı başardı! Peki, Beren Saat ve Kenan Doğulu arasında kaç yaş var? Beren Saat ve Kenan Doğulu ne zaman evlendi, kaç yıldır evli? İşte, detaylar…
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03 Kas 2022 - 14:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.