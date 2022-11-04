İşsizlere Muhteşem Devlet Desteği! 5.137 TL Maaş 3 Dakikada Hesabınızda! Başvuran Her Ay Alıyor... Hükümet Bir Kez Daha Düğmeye Bastı…
İşten çıkarılanlara ve çıkartılanlara büyük müjde verildi! Tam tamına 5.137 lira maaşın verileceği ortaya çıkınca yüzler güldü! Sadece 3 dakika içerisinde hesaplara aktarılan bu destek, hükümetin bir kez daha milyonlarca kişinin yanında olduğunu gösterdi. Geliri olmayanlara verilen bu müjde, işsiz kalan herkesi harekete geçirdi. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır?
Çalışanların herhangi bir sorundan işten çıkarılması takdirinde yeni bir iş bulmaları zaman alabiliyor. Hayatlarını idame ettirmekte zorlanacakları göz önüne alınınca birçok kişi ne yapacağını şaşırıyor. Yeni iş bulana kadar İŞKUR’dan yatan bu işsizlik maaşı içinse belli başlı şartlar bulunuyor. Bu şartların sağlanması ve şartları sağlanan kişilerin işten çıkarıldıktan 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurmaları durumunda ödemeler anında hesaplara geçiyor. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.