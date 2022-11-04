İşsizlere Muhteşem Devlet Desteği! 5.137 TL Maaş 3 Dakikada Hesabınızda! Başvuran Her Ay Alıyor... Hükümet Bir Kez Daha Düğmeye Bastı…

Çalışanların herhangi bir sorundan işten çıkarılması takdirinde yeni bir iş bulmaları zaman alabiliyor. Hayatlarını idame ettirmekte zorlanacakları göz önüne alınınca birçok kişi ne yapacağını şaşırıyor. Yeni iş bulana kadar İŞKUR’dan yatan bu işsizlik maaşı içinse belli başlı şartlar bulunuyor. Bu şartların sağlanması ve şartları sağlanan kişilerin işten çıkarıldıktan 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurmaları durumunda ödemeler anında hesaplara geçiyor. İşte merak edilen tüm detaylar…

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