Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’nı Afra Saraçoğlu Doğal Güzel Değilmiş! Tam Bir Estetik Harikası Çıktı! Meğer Doktor Eli Değmese Bu Hale Gelmesi Zor Olurmuş…
Şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını isimli dizide canlandırdığı Seyran karakteriyle inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’nun oyunculuğa başladığı yıllardaki halleri ortaya çıktı. O kareler ile sosyal medyanın gündemine oturan Afra Saraçoğlu’nun estetik yaptırdığı iddia edildi. İşte detaylar...
Şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını isimli dizide canlandırdığı Seyran karakteriyle inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’nun oyunculuğa başladığı yıllardaki halleri ortaya çıktı. O kareler ile sosyal medyanın gündemine oturan Afra Saraçoğlu’nun estetik yaptırdığı iddia edildi. Ortaya atılan estetik iddialarının ardından ise, gözler Afra Saraçoğlu’na çevrildi. Peki, Afra Saraçoğlu’nda estetik var mı? Afra Saraçoğlu estetik yaptırdı mı? Afra Saraçoğlu estetik iddialarına ne yanıt verdi? İşte, detaylar…
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03 Kas 2022 - 22:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.