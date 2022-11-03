- 03 Kas 2022 - 22:26

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’nı Afra Saraçoğlu Doğal Güzel Değilmiş! Tam Bir Estetik Harikası Çıktı! Meğer Doktor Eli Değmese Bu Hale Gelmesi Zor Olurmuş…

Şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını isimli dizide canlandırdığı Seyran karakteriyle inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’nun oyunculuğa başladığı yıllardaki halleri ortaya çıktı. O kareler ile sosyal medyanın gündemine oturan Afra Saraçoğlu’nun estetik yaptırdığı iddia edildi. İşte detaylar...

Şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını isimli dizide canlandırdığı Seyran karakteriyle inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’nun oyunculuğa başladığı yıllardaki halleri ortaya çıktı. O kareler ile sosyal medyanın gündemine oturan Afra Saraçoğlu’nun estetik yaptırdığı iddia edildi. Ortaya atılan estetik iddialarının ardından ise, gözler Afra Saraçoğlu’na çevrildi. Peki, Afra Saraçoğlu’nda estetik var mı? Afra Saraçoğlu estetik yaptırdı mı? Afra Saraçoğlu estetik iddialarına ne yanıt verdi? İşte, detaylar…

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03 Kas 2022 - 22:26 - Magazin

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