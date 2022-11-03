Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Tüm İpler Koptu! Tek Kalemde Sildi; Asla Affetmedi… “Ne Yaptın Enişte!” Neler Oluyor?

Magazin dünyasının yakından takip ettiği ve aşkları ile geçtiğimiz yıla damga vuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi arasında sular bir türlü durulmadı. Geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin barıştığı iddia edilirken; sosyal medya platformlarına adeta bir bomba gibi düşen o fotoğraf karesi, barışmanın olmadığını akıllara getirdi. Öte yandan o karenin ardından gözler bir kez daha Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisine çevrildi! Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikte mi? İşte, detaylar…