Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Tüm İpler Koptu! Tek Kalemde Sildi; Asla Affetmedi… “Ne Yaptın Enişte!” Neler Oluyor?
Magazin dünyasının yakından takip ettiği ve aşkları ile geçtiğimiz yıla damga vuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi arasında sular bir türlü durulmadı. Geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin barıştığı iddia edilirken; sosyal medya platformlarına adeta bir bomba gibi düşen o fotoğraf karesi, barışmanın olmadığını akıllara getirdi. İşte ikili ile ilgili detaylar...
Magazin dünyasının yakından takip ettiği ve aşkları ile geçtiğimiz yıla damga vuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi arasında sular bir türlü durulmadı. Geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin barıştığı iddia edilirken; sosyal medya platformlarına adeta bir bomba gibi düşen o fotoğraf karesi, barışmanın olmadığını akıllara getirdi. Öte yandan o karenin ardından gözler bir kez daha Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisine çevrildi! Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikte mi? İşte, detaylar…
03 Kas 2022 - 20:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.