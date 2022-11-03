Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Minisiyle Yaktı Kavurdu! “Cennetten Düşmüş Bir Melek!” Hüsnü Çoban Görse Büyük Hayal Kırıklığı… “Alev Alev Hatun!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da bulunan ve Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik mini bir elbise giyerek hayranlarından tam not aldı. “Cennetten düşmüş bir melek” yorumlarını alan Yüsra Geyik, alev alev yaktı! Hüsnü Çoban’ın bu kareleri gördükten sonra yıkılacağı ise Arka Sokaklar tutkunları tarafından dile getirildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Arka Sokaklar dizisinde yıllarca boy gösteren ve bu yüzden milyonlarca kişi tarafından “Hüsnü’nün kızı”, “Zeliş” gibi lakaplarla anılan Yüsra Geyik, diziden ayrıldıktan sonra bile halen “Zeliş” olarak anılıyordu. Arka Sokaklar dizisinden sonra Camdaki Kız dizisinde muhteşem bir karakteri ortaya çıkaran Yüsra Geyik, kısa bir ara vermişti. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımsa nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.