Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Minisiyle Yaktı Kavurdu! “Cennetten Düşmüş Bir Melek!” Hüsnü Çoban Görse Büyük Hayal Kırıklığı… “Alev Alev Hatun!”

Arka Sokaklar dizisinde yıllarca boy gösteren ve bu yüzden milyonlarca kişi tarafından “Hüsnü’nün kızı”, “Zeliş” gibi lakaplarla anılan Yüsra Geyik, diziden ayrıldıktan sonra bile halen “Zeliş” olarak anılıyordu. Arka Sokaklar dizisinden sonra Camdaki Kız dizisinde muhteşem bir karakteri ortaya çıkaran Yüsra Geyik, kısa bir ara vermişti. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımsa nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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