Araba Alacaklara Son Uyarı! 400 Bin Liranın Altında Sadece Bu Model Kaldı; Birkaç Güne Zam Üstüne Zam Alır! Hemen Alın…

Otomobil piyasasında günden güne artmaya devam eden pahalılık kasım ayı itibariyle yerini fahiş rakamlara bıraktı. Kasım ayının başında liste fiyatlarında güncellemeye giden dünyaca ünlü otomobil markaları, yeni fiyatlarını tek tek açıkladı. Peş peşe gelen açıklamaların ardından sıfır otomobil piyasasında fiyatı 400 bin TL’nin altında kalan sadece bir araç kaldı! Peki, en ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatı 400 bin TL’nin altında olan sıfır otomobiller hangileri? Kasım ayı otomobil fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…