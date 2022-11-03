Araba Alacaklara Son Uyarı! 400 Bin Liranın Altında Sadece Bu Model Kaldı; Birkaç Güne Zam Üstüne Zam Alır! Hemen Alın…
Otomobil piyasasında günden güne artmaya devam eden pahalılık kasım ayı itibariyle yerini fahiş rakamlara bıraktı. Kasım ayının başında liste fiyatlarında güncellemeye giden dünyaca ünlü otomobil markaları, yeni fiyatlarını tek tek açıkladı. Peş peşe gelen açıklamaların ardından sıfır otomobil piyasasında fiyatı 400 bin TL’nin altında kalan sadece bir araç kaldı. İşte detaylar...
Otomobil piyasasında günden güne artmaya devam eden pahalılık kasım ayı itibariyle yerini fahiş rakamlara bıraktı. Kasım ayının başında liste fiyatlarında güncellemeye giden dünyaca ünlü otomobil markaları, yeni fiyatlarını tek tek açıkladı. Peş peşe gelen açıklamaların ardından sıfır otomobil piyasasında fiyatı 400 bin TL’nin altında kalan sadece bir araç kaldı! Peki, en ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatı 400 bin TL’nin altında olan sıfır otomobiller hangileri? Kasım ayı otomobil fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…
03 Kas 2022 - 20:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.