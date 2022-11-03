Baba Dizisinde Kadir ve Firuze İçin Oyun Bitti! Başına Gelenler “Sen Şimdi Naneyi Yemedin Mi?” Dedirtti! Öyle Bir Darbe İndi Ki…
Ay Yapım imzası ile geçtiğimi şubat ayından bu yana Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Baba dizisi, bu hafta çok beğenilen sahnelerinin yer aldığı bir bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Baba dizisinin yayınlanan son bölümünden ardından seyirci karşısına çıkan yeni bölüm izlenmesi ise, dizinin seyircisini bir hayli şaşırttı! İşte detaylar...
Ay Yapım imzası ile geçtiğimi şubat ayından bu yana Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Baba dizisi, bu hafta çok beğenilen sahnelerinin yer aldığı bir bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Baba dizisinin yayınlanan son bölümünden ardından seyirci karşısına çıkan yeni bölüm izlenmesi ise, dizinin seyircisini bir hayli şaşırttı! Peki, Baba dizisinde neler oluyor? Baba dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
03 Kas 2022 - 20:09 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.