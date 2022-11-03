2023 Emekli ve Memur Maaş Zam Oranları Belli Oldu! Memur ve Emekli 4 Aylık Enflasyon Farkı Ağızları Açık Bıraktı! İşte En Düşük Memur Emeklisi Maaşı…

Son olarak temmuz ayında zam almış olan memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdilerde gözünü kulağını yeni zam alacakları ocak ayına çevirdi. Enflasyon rakamlarının oldukça önemli olacağı ocak zammı öncesinde bugün ekim ayının enflasyon rakamları da açıklandı. Ekim ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ikinci yarıyı oluşturan 6 ayın ilk 4 aylık enflasyon rakamı kesinleşmiş oldu. Peki, ekim ayı enflasyon oranı ne kadar? Memur ve emekliler ocakta ne kadar zam alacak? Memur ve emekli zammı belli mi? İşte, detaylar…