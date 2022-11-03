Memur ve Emekli Enflasyon Farkı Ağızları Açık Bıraktı! 2023 Emekli Memur Maaşları Sonunda Belli Oldu! İşte En Düşük Memur Emeklisi Maaşı…
Son olarak temmuz ayında zam almış olan memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdilerde gözünü kulağını yeni zam alacakları ocak ayına çevirdi. Enflasyon rakamlarının oldukça önemli olacağı ocak zammı öncesinde bugün ekim ayının enflasyon rakamları da açıklandı. İşte detaylar...
Son olarak temmuz ayında zam almış olan memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdilerde gözünü kulağını yeni zam alacakları ocak ayına çevirdi. Enflasyon rakamlarının oldukça önemli olacağı ocak zammı öncesinde bugün ekim ayının enflasyon rakamları da açıklandı. Ekim ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ikinci yarıyı oluşturan 6 ayın ilk 4 aylık enflasyon rakamı kesinleşmiş oldu. Peki, ekim ayı enflasyon oranı ne kadar? Memur ve emekliler ocakta ne kadar zam alacak? Memur ve emekli zammı belli mi? İşte, detaylar…
03 Kas 2022 - 20:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.