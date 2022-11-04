- 04 Kas 2022 - 00:24

TOKİ arsa başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Tarihler Değişti… Sakın Bunu Kaçırmayın! TOKİ Başvuru Son Günü Ne Zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ya da kısaca TOKİ tarafından hayatta geçirilmesi beklenen ‘İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa’ isimli sosyal konut projesine yapılan başvuruların son günü için geri sayım başladı. İşte TOKİ projesinin detayları haberimizde...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ya da kısaca TOKİ tarafından hayatta geçirilmesi beklenen ‘İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa’ isimli sosyal konut projesine yapılan başvuruların son günü için geri sayım başladı. Başvuru tarihlerine ilişkin son dakika açıklaması ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Peki, TOKİ işyeri, konut ve arsa başvuruları ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? TOKİ İlk İşyerim başvurusu nasıl yapılır? TOKİ İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa başvuru şartları neler? İşte, detaylar…

04 Kas 2022 - 00:24 - Gündem

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