- 03 Kas 2022 - 20:10 G: 03 Kas 2022 - 20:11

Acun Ilıcalı’dan Masterchef Jürilerine Kıskandıran Hediye! “Herkese Şöyle Bir Patron Nasip Olur Mu?” Maaşlarına Zamdan Sonra Bunu da Yaptı…

Tv8, Exxen, Hull City gibi birçok projenin başarılı ismi olan Acun Ilıcalı, kanalında yayınlanan programlarla adını sık sık anımsatıyor. Masterchef’te bulunan 3 jüri üyesine hediyeler alan Acun Ilıcalı, görenlerin kıskanmasına neden oldu. Birçok kişi ise Acun Ilıcalı’nın bu jestine karşılık olarak; “Herkese şöyle patron nasip olur mu be?” yorumlarında bulundu. Maaşlarına zamdan sonra bunu da yapan Acun Ilıcalı, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

“Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef yarışması; Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu gibi birbirinden başarılı isimle tarafından sunuluyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada yıllardır jüri üyesi olarak bulunan isimlere ise Acun Ilıcalı’dan gelen jest herkesi şaşırttı. Peki, Acun Ilıcalı ne yaptı?

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03 Kas 2022 - 20:10 Ankara- Yaşam

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