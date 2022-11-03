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03 Kas 2022 - 20:10

Acun Ilıcalı’dan Masterchef Jürilerine Kıskandıran Hediye! “Herkese Şöyle Bir Patron Nasip Olur Mu?” Maaşlarına Zamdan Sonra Bunu da Yaptı…

Tv8, Exxen, Hull City gibi birçok projenin başarılı ismi olan Acun Ilıcalı, kanalında yayınlanan programlarla adını sık sık anımsatıyor. Masterchef’te bulunan 3 jüri üyesine hediyeler alan Acun Ilıcalı, görenlerin kıskanmasına neden oldu. Birçok kişi ise Acun Ilıcalı’nın bu jestine karşılık olarak; “Herkese şöyle patron nasip olur mu be?” yorumlarında bulundu. Maaşlarına zamdan sonra bunu da yapan Acun Ilıcalı, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…