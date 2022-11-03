Artık Emekli Olmak Çok Basit! Sadece Bunu Yapan Kişiler 6 Yıl Erken Emekli Olacak; Yüzü Gülecek! Baba Oğluna Böyle Kıyak Geçmez…
Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ederken; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) halihazırda sağladığı avantajlı prim ödemesinden yararlanan kişilerin 6 yıl daha erken emekli olabileceği ortaya çıktı. İşte erken emekliliğin detayları...
Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ederken; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) halihazırda sağladığı avantajlı prim ödemesinden yararlanan kişilerin 6 yıl daha erken emekli olabileceği ortaya çıktı. Prim ödemesi gerçekleştirerek herkesin yararlanabileceği bu erken ödeme formülünde uzmanlardan bir de uyarı geldi! Peki, nasıl erken emekli olunur? Ne zaman emekli olacağı nasıl hesaplanır? Erken emekli olma formülü neler? İşte, detaylar…
03 Kas 2022 - 20:10 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.