- 03 Kas 2022 - 20:10 G: 03 Kas 2022 - 20:11

Artık Emekli Olmak Çok Basit! Sadece Bunu Yapan Kişiler 6 Yıl Erken Emekli Olacak; Yüzü Gülecek! Baba Oğluna Böyle Kıyak Geçmez…

Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ederken; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) halihazırda sağladığı avantajlı prim ödemesinden yararlanan kişilerin 6 yıl daha erken emekli olabileceği ortaya çıktı. İşte erken emekliliğin detayları...

Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ederken; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) halihazırda sağladığı avantajlı prim ödemesinden yararlanan kişilerin 6 yıl daha erken emekli olabileceği ortaya çıktı. Prim ödemesi gerçekleştirerek herkesin yararlanabileceği bu erken ödeme formülünde uzmanlardan bir de uyarı geldi! Peki, nasıl erken emekli olunur? Ne zaman emekli olacağı nasıl hesaplanır? Erken emekli olma formülü neler? İşte, detaylar…

03 Kas 2022 - 20:10 - Gündem

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
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