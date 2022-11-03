- 03 Kas 2022 - 20:10 G: 03 Kas 2022 - 20:11

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Artık Tanınır Bir Halde Değil! “Ne Oldu Sana!” Yıllar Acımasızca Davrandı; Filinta Hallerinden Eser Kalmadı…

Ekranlara bir dönem rol aldığı yapımlar ile damga vurmuş olan ünlü oyuncu Paşhan Yılmazel, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Seyirci karşısına son olarak 2019 yılında çıkmış olan Paşhan Yılmazel’den yeni görüntüler geldi. İşte detaylar..

Ekranlara bir dönem rol aldığı yapımlar ile damga vurmuş olan ünlü oyuncu Paşhan Yılmazel, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Seyirci karşısına son olarak 2019 yılında çıkmış olan Paşhan Yılmazel’den yeni görüntüler geldi. Kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Paşhan Yılmazel, yaşıyla herkesi adeta şaşkına çevirdi! Peki, Paşhan Yılmazel kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Paşhan Yılmazel şimdi ne yapıyor? Paşhan Yılmazel son hali nasıl? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

03 Kas 2022 - 20:10 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Tozluyaka Dizisinin Cemre’sinden Skandal İtiraf! İzleyicinin Tüyleri Diken Diken Oldu; Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Sebebi Bu Çıktı! “Yazıklar Olsun!” mask
Tozluyaka Dizisinin Cemre’sinden Skandal İtiraf! İzleyicinin Tüyleri Diken Diken Oldu; Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Sebebi Bu Çıktı! “Yazıklar Olsun!”
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Şok Eden Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti... mask
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Şok Eden Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti...
Demet Özdemir’in Tekne Pozu Nefesleri Kesti! Tulumunun Fermuarını İndirdikçe İndirdi; Minicik Şortuyla Vücut Şov Yaptı! “Aman Oğuzhan Boşanmasın!” Neler Oluyor? mask
Demet Özdemir’in Tekne Pozu Nefesleri Kesti! Tulumunun Fermuarını İndirdikçe İndirdi; Minicik Şortuyla Vücut Şov Yaptı! “Aman Oğuzhan Boşanmasın!” Neler Oluyor?
Camdaki Kız’da Nalan’ın Annesi Sema’nın Hayat Hikayesi Kan Dondurdu! “Bu Kadarı da Rezillik!” Feride Delirmesinde Ne Yapsın! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız’da Nalan’ın Annesi Sema’nın Hayat Hikayesi Kan Dondurdu! “Bu Kadarı da Rezillik!” Feride Delirmesinde Ne Yapsın! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı’dan Masterchef Jürilerine Kıskandıran Hediye! “Herkese Şöyle Bir Patron Nasip Olur Mu?” Maaşlarına Zamdan Sonra Bunu da Yaptı… mask
Acun Ilıcalı’dan Masterchef Jürilerine Kıskandıran Hediye! “Herkese Şöyle Bir Patron Nasip Olur Mu?” Maaşlarına Zamdan Sonra Bunu da Yaptı…
Hülya Avşar’ın Tüm Serveti Ortaya Çıktı! “Milyonlara “Simit Yiyin” Demişti Ama O Hiç Aç Kalmaz!” Dünyaya İki Kez Gelse O Para Yine Yetmez… mask
Hülya Avşar’ın Tüm Serveti Ortaya Çıktı! “Milyonlara “Simit Yiyin” Demişti Ama O Hiç Aç Kalmaz!” Dünyaya İki Kez Gelse O Para Yine Yetmez…
Araba Alacaklara Son Uyarı! 400 Bin Liranın Altında Sadece Bu Model Kaldı; Birkaç Güne Zam Üstüne Zam Alır! Hemen Alın… mask
Araba Alacaklara Son Uyarı! 400 Bin Liranın Altında Sadece Bu Model Kaldı; Birkaç Güne Zam Üstüne Zam Alır! Hemen Alın…
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ını Doğal Güzel Sanan Fena Kandırıldı! “Tam Bir Hayal Kırıklığısın!” Doktor Eli Değmese Bu Hale Gelmesi Zor Olurmuş… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ını Doğal Güzel Sanan Fena Kandırıldı! “Tam Bir Hayal Kırıklığısın!” Doktor Eli Değmese Bu Hale Gelmesi Zor Olurmuş…
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Tüm İpler Koptu! Tek Kalemde Sildi; Asla Affetmedi… “Ne Yaptın Enişte!” Neler Oluyor? mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Tüm İpler Koptu! Tek Kalemde Sildi; Asla Affetmedi… “Ne Yaptın Enişte!” Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Minisiyle Yaktı Kavurdu! “Cennetten Düşmüş Bir Melek!” Hüsnü Çoban Görse Büyük Hayal Kırıklığı… “Alev Alev Hatun!” mask
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Minisiyle Yaktı Kavurdu! “Cennetten Düşmüş Bir Melek!” Hüsnü Çoban Görse Büyük Hayal Kırıklığı… “Alev Alev Hatun!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız’da Nalan’ın Annesi Sema’nın Hayat Hikayesi Kan Dondurdu! “Bu Kadarı da Rezillik!” Feride Delirmesinde Ne Yapsın! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız’da Nalan’ın Annesi Sema’nın Hayat Hikayesi Kan Dondurdu! “Bu Kadarı da Rezillik!” Feride Delirmesinde Ne Yapsın! Neler Oluyor?
Demet Özdemir’in Tekne Pozu Nefesleri Kesti! Tulumunun Fermuarını İndirdikçe İndirdi; Minicik Şortuyla Vücut Şov Yaptı! “Aman Oğuzhan Boşanmasın!” Neler Oluyor? mask
Demet Özdemir’in Tekne Pozu Nefesleri Kesti! Tulumunun Fermuarını İndirdikçe İndirdi; Minicik Şortuyla Vücut Şov Yaptı! “Aman Oğuzhan Boşanmasın!” Neler Oluyor?
Tozluyaka Dizisinin Cemre’sinden Skandal İtiraf! İzleyicinin Tüyleri Diken Diken Oldu; Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Sebebi Bu Çıktı! “Yazıklar Olsun!” mask
Tozluyaka Dizisinin Cemre’sinden Skandal İtiraf! İzleyicinin Tüyleri Diken Diken Oldu; Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Sebebi Bu Çıktı! “Yazıklar Olsun!”
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Şok Eden Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti... mask
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Şok Eden Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti...
Hülya Avşar’ın Tüm Serveti Ortaya Çıktı! “Milyonlara “Simit Yiyin” Demişti Ama O Hiç Aç Kalmaz!” Dünyaya İki Kez Gelse O Para Yine Yetmez… mask
Hülya Avşar’ın Tüm Serveti Ortaya Çıktı! “Milyonlara “Simit Yiyin” Demişti Ama O Hiç Aç Kalmaz!” Dünyaya İki Kez Gelse O Para Yine Yetmez…
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Artık Tanınır Bir Halde Değil! “Ne Oldu Sana!” Yıllar Acımasızca Davrandı; Filinta Hallerinden Eser Kalmadı… mask
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Artık Tanınır Bir Halde Değil! “Ne Oldu Sana!” Yıllar Acımasızca Davrandı; Filinta Hallerinden Eser Kalmadı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL