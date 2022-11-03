Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Artık Tanınır Bir Halde Değil! “Ne Oldu Sana!” Yıllar Acımasızca Davrandı; Filinta Hallerinden Eser Kalmadı…

Ekranlara bir dönem rol aldığı yapımlar ile damga vurmuş olan ünlü oyuncu Paşhan Yılmazel, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Seyirci karşısına son olarak 2019 yılında çıkmış olan Paşhan Yılmazel’den yeni görüntüler geldi. Kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Paşhan Yılmazel, yaşıyla herkesi adeta şaşkına çevirdi! Peki, Paşhan Yılmazel kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Paşhan Yılmazel şimdi ne yapıyor? Paşhan Yılmazel son hali nasıl? İşte, detaylar…

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