Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel'in Son Hali Şok Etti! Kaslı Pozlarıyla Olay Oldu! Artık Gören Tanıyamıyor... Yorum üstüne yorum yağdı...
Ekranlara bir dönem rol aldığı yapımlar ile damga vurmuş olan ünlü oyuncu Paşhan Yılmazel, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Seyirci karşısına son olarak 2019 yılında çıkmış olan Paşhan Yılmazel’den yeni görüntüler geldi. İşte detaylar..
Ekranlara bir dönem rol aldığı yapımlar ile damga vurmuş olan ünlü oyuncu Paşhan Yılmazel, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Seyirci karşısına son olarak 2019 yılında çıkmış olan Paşhan Yılmazel’den yeni görüntüler geldi. Kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Paşhan Yılmazel, yaşıyla herkesi adeta şaşkına çevirdi! Peki, Paşhan Yılmazel kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Paşhan Yılmazel şimdi ne yapıyor? Paşhan Yılmazel son hali nasıl? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
19 Kas 2022 - 02:04 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.