Hülya Avşar’ın Tüm Serveti Ortaya Çıktı! “Milyonlara “Simit Yiyin” Demişti Ama O Hiç Aç Kalmaz!” Dünyaya İki Kez Gelse O Para Yine Yetmez…
58 yaşındaki usta isim Hülya Avşar’ın tüm mal varlığı ortaya çıktı. Kısa bir süre önce milyonlara “Simit yiyin” açıklamasında bulunan Hülya Avşar’ın servetini duyanlar ise “Sen aç kalmazsın, biz simitten devam” yorumlarını yaptılar! Dünyaya iki kez gelse yine bitmeyecek kadar serveti olan Hülya Avşar, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce “Yapma Aşkım” isimli bir şarkı çıkaran Hülya Avşar’ın sadece klibi için 1 milyon lira harcadığı iddia edilince ağızlar yarım metre açık kalmıştı. Hülya Avşar’ın oldukça zengin birisi olduğu biliniyordu ama bu kadarı akılların ucundan bile geçmiyordu. Peki, Hülya Avşar’ın serveti ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.