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03 Kas 2022 - 20:10

Hülya Avşar’ın Tüm Serveti Ortaya Çıktı! “Milyonlara “Simit Yiyin” Demişti Ama O Hiç Aç Kalmaz!” Dünyaya İki Kez Gelse O Para Yine Yetmez…

58 yaşındaki usta isim Hülya Avşar’ın tüm mal varlığı ortaya çıktı. Kısa bir süre önce milyonlara “Simit yiyin” açıklamasında bulunan Hülya Avşar’ın servetini duyanlar ise “Sen aç kalmazsın, biz simitten devam” yorumlarını yaptılar! Dünyaya iki kez gelse yine bitmeyecek kadar serveti olan Hülya Avşar, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…