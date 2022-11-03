Tozluyaka Dizisinin Cemre’sinden Skandal İtiraf! İzleyicinin Tüyleri Diken Diken Oldu; Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Sebebi Bu Çıktı! “Yazıklar Olsun!”

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar ve Nebil Sayın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka, NTC Medya tarafından ekranlara geliyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Tozluyaka dizisinde önce Vefa karakteri daha sonra ise Cemre karakteri öldürülmüştü. Cemre karakterinin ansız ölümü ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, neler oluyor?

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