Tozluyaka Dizisinin Cemre’sinden Skandal İtiraf! İzleyicinin Tüyleri Diken Diken Oldu; Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Sebebi Bu Çıktı! “Yazıklar Olsun!”
FOX TV Ekranlarının fenomen dizisi Tozluyaka’dan kısa bir süre önce ayrılan ve Cemre karakterine hayat veren Ecem Çalhan’dan alaşağı edecek bir açıklama geldi. İzleyicinin tüylerini diken diken eden Ecem Çalhan’ın apar topar diziden çıkarılması göz önüne alınınca seyirciler ise “Yazıklar olsun” demeden yapamadı. Peki, Tozluyaka dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar ve Nebil Sayın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka, NTC Medya tarafından ekranlara geliyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Tozluyaka dizisinde önce Vefa karakteri daha sonra ise Cemre karakteri öldürülmüştü. Cemre karakterinin ansız ölümü ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.