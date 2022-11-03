Camdaki Kız'ın Finalinde Dram Çıktı! Nalan’ın Annesi Sema’nın Hayat Hikayesi Şok Etti! Meğer Babası Feride'nin Kardeşiymiş... Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da büyük hikaye ortaya çıkmaya başladı! Nalan’ın annesi Sema’nın hayat hikayesini duyanların resmen kanı dondu. Feride’nin neden çıldırdığını bir kez daha anlayan seyirci, “Bu kadarı da rezillik” demeden yapamadı. Peki, Camdaki Kız dizisinde Sema’nın hayat hikayesi ne?
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Nalan’ın sırlarının tek tek ortaya çıkmaya başladığı gözler önüne serilmişti. Nalan ve Hayri’nin yakınlaşmasına dayanamayan Feride’ye ikinci şok ise Nalan’ın babasından gelmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.