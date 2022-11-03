- 03 Kas 2022 - 22:42

Camdaki Kız'ın Finalinde Dram Çıktı! Nalan’ın Annesi Sema’nın Hayat Hikayesi Şok Etti! Meğer Babası Feride'nin Kardeşiymiş... Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da büyük hikaye ortaya çıkmaya başladı! Nalan’ın annesi Sema’nın hayat hikayesini duyanların resmen kanı dondu. Feride’nin neden çıldırdığını bir kez daha anlayan seyirci, “Bu kadarı da rezillik” demeden yapamadı. Peki, Camdaki Kız dizisinde Sema’nın hayat hikayesi ne?

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Nalan’ın sırlarının tek tek ortaya çıkmaya başladığı gözler önüne serilmişti. Nalan ve Hayri’nin yakınlaşmasına dayanamayan Feride’ye ikinci şok ise Nalan’ın babasından gelmişti. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Kas 2022 - 22:42 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Murat Boz’un Yeni Sevgilisi Stephanie Cayo İsmini Duyanlar Şok Oldu! Kerem Bürsin’den Yeni Ayrılmıştı! “Yok Artık!” mask
Murat Boz’un Yeni Sevgilisi Stephanie Cayo İsmini Duyanlar Şok Oldu! Kerem Bürsin’den Yeni Ayrılmıştı! “Yok Artık!”
Ebru Şahin’in Nefes Kesen Ayna Pozu Ortalığı Karıştırdı! Onu Böyle Hiç Görmediniz… “Yangın Düşmüş Kor Kor!” Bakanların Resmen İçi Eridi… mask
Ebru Şahin’in Nefes Kesen Ayna Pozu Ortalığı Karıştırdı! Onu Böyle Hiç Görmediniz… “Yangın Düşmüş Kor Kor!” Bakanların Resmen İçi Eridi…
Yalı Çapkını'nda Bomba Fragman! Suna'nın Ferit’le Öpüşmesi Başını Yaktı! Gaziantep Ayağa Kalktı; Seyran’ın Babası Evire Çevire… Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını'nda Bomba Fragman! Suna'nın Ferit’le Öpüşmesi Başını Yaktı! Gaziantep Ayağa Kalktı; Seyran’ın Babası Evire Çevire… Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinden Şok Ayrılık! Doğan ve Ender’in Dizi Hayatı Bitti! Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; Yıldız’a Yaptıklarının Bedelini Öyle Bir Ödediler Ki… mask
Yasak Elma Dizisinden Şok Ayrılık! Doğan ve Ender’in Dizi Hayatı Bitti! Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; Yıldız’a Yaptıklarının Bedelini Öyle Bir Ödediler Ki…
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’nı Afra Saraçoğlu Doğal Güzel Değilmiş! Tam Bir Estetik Harikası Çıktı! Meğer Doktor Eli Değmese Bu Hale Gelmesi Zor Olurmuş… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’nı Afra Saraçoğlu Doğal Güzel Değilmiş! Tam Bir Estetik Harikası Çıktı! Meğer Doktor Eli Değmese Bu Hale Gelmesi Zor Olurmuş…
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel Kaslı Pozlarıyla Olay Oldu! Artık Gören Tanıyamıyor... Yorum üstüne yorum yağdı... mask
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel Kaslı Pozlarıyla Olay Oldu! Artık Gören Tanıyamıyor... Yorum üstüne yorum yağdı...
Seda Sayan’ın Çıtır Kocası Sosyal Medyayı Salladı! Boy, Pos, Yakışıklılık… “Lucifer Yanında Bir Hiç!” Kadırgalı Anında Yorum Yapınca Olanlar oldu! mask
Seda Sayan’ın Çıtır Kocası Sosyal Medyayı Salladı! Boy, Pos, Yakışıklılık… “Lucifer Yanında Bir Hiç!” Kadırgalı Anında Yorum Yapınca Olanlar oldu!
Hadise’den Mehmet Dinçerler’i Kapı Dışarı Edecek Hamle! Yeni Sevgilisine 100 Bin Liralık Çanta Alınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Kraliçem!” mask
Hadise’den Mehmet Dinçerler’i Kapı Dışarı Edecek Hamle! Yeni Sevgilisine 100 Bin Liralık Çanta Alınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Kraliçem!”
Survivor Barış Murat Yağcı’dan Sevenlerine Kahreden Haber! Gözyaşları Şakır Şakır Akıyor; Bundan Sonra Mümkünatı Yok… “Burnunuzdan Fitil Fitil Gelir!” mask
Survivor Barış Murat Yağcı’dan Sevenlerine Kahreden Haber! Gözyaşları Şakır Şakır Akıyor; Bundan Sonra Mümkünatı Yok… “Burnunuzdan Fitil Fitil Gelir!”
Masterchef Yarışmasında Şefler Arasında Helva Kavurtan Tartışma! Acun Medya Başlarına Toplandı; Bu Kadarı Akılların Ucunun Köşesinden Bile Geçmezdi! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasında Şefler Arasında Helva Kavurtan Tartışma! Acun Medya Başlarına Toplandı; Bu Kadarı Akılların Ucunun Köşesinden Bile Geçmezdi! Neler Oldu Neler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız'ın Finalinde Dram Çıktı! Nalan’ın Annesi Sema’nın Hayat Hikayesi Şok Etti! Meğer Babası Feride'nin Kardeşiymiş... Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız'ın Finalinde Dram Çıktı! Nalan’ın Annesi Sema’nın Hayat Hikayesi Şok Etti! Meğer Babası Feride'nin Kardeşiymiş... Neler Oluyor?
Murat Boz’un Yeni Sevgilisi Stephanie Cayo İsmini Duyanlar Şok Oldu! Kerem Bürsin’den Yeni Ayrılmıştı! “Yok Artık!” mask
Murat Boz’un Yeni Sevgilisi Stephanie Cayo İsmini Duyanlar Şok Oldu! Kerem Bürsin’den Yeni Ayrılmıştı! “Yok Artık!”
Ebru Şahin’in Nefes Kesen Ayna Pozu Ortalığı Karıştırdı! Onu Böyle Hiç Görmediniz… “Yangın Düşmüş Kor Kor!” Bakanların Resmen İçi Eridi… mask
Ebru Şahin’in Nefes Kesen Ayna Pozu Ortalığı Karıştırdı! Onu Böyle Hiç Görmediniz… “Yangın Düşmüş Kor Kor!” Bakanların Resmen İçi Eridi…
Yalı Çapkını'nda Bomba Fragman! Suna'nın Ferit’le Öpüşmesi Başını Yaktı! Gaziantep Ayağa Kalktı; Seyran’ın Babası Evire Çevire… Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını'nda Bomba Fragman! Suna'nın Ferit’le Öpüşmesi Başını Yaktı! Gaziantep Ayağa Kalktı; Seyran’ın Babası Evire Çevire… Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinden Şok Ayrılık! Doğan ve Ender’in Dizi Hayatı Bitti! Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; Yıldız’a Yaptıklarının Bedelini Öyle Bir Ödediler Ki… mask
Yasak Elma Dizisinden Şok Ayrılık! Doğan ve Ender’in Dizi Hayatı Bitti! Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; Yıldız’a Yaptıklarının Bedelini Öyle Bir Ödediler Ki…
Yargı Dizisinde Nefesler Tutuldu! Burak Mı, Eren Mi Öldü? Ölen Kişiyi Duyunca Ağzınız 40 Karış Açık Kalacak! Meğer… mask
Yargı Dizisinde Nefesler Tutuldu! Burak Mı, Eren Mi Öldü? Ölen Kişiyi Duyunca Ağzınız 40 Karış Açık Kalacak! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL