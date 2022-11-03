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03 Kas 2022 - 22:42

Camdaki Kız'ın Finalinde Dram Çıktı! Nalan’ın Annesi Sema’nın Hayat Hikayesi Şok Etti! Meğer Babası Feride'nin Kardeşiymiş... Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da büyük hikaye ortaya çıkmaya başladı! Nalan’ın annesi Sema’nın hayat hikayesini duyanların resmen kanı dondu. Feride’nin neden çıldırdığını bir kez daha anlayan seyirci, “Bu kadarı da rezillik” demeden yapamadı. Peki, Camdaki Kız dizisinde Sema’nın hayat hikayesi ne?