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03 Kas 2022 - 22:29

Yasak Elma Dizisinden Şok Ayrılık! Doğan ve Ender’in Dizi Hayatı Bitti! Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; Yıldız’a Yaptıklarının Bedelini Öyle Bir Ödediler Ki…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan iki vedanın peş peşe geldiği ortaya çıktı! Ender ve Doğan’ın vedasını duyanlar ise neye uğradığını şaşırdı! “Kurtulduk” yorumlarını alan Ender ve Doğan, milyonların göbek atmasına neden oldu. Yıldız’a yaptıklarının bedelini hayatlarıyla ödeyen ikili, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…