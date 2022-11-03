Yasak Elma Dizisinden Şok Ayrılık! Doğan ve Ender’in Dizi Hayatı Bitti! Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; Yıldız’a Yaptıklarının Bedelini Öyle Bir Ödediler Ki…
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan iki vedanın peş peşe geldiği ortaya çıktı! Ender ve Doğan’ın vedasını duyanlar ise neye uğradığını şaşırdı! “Kurtulduk” yorumlarını alan Ender ve Doğan, milyonların göbek atmasına neden oldu. Yıldız’a yaptıklarının bedelini hayatlarıyla ödeyen ikili, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Entrikası, kaosu ve çetin savaşları bitmek nedir bilmeyen Yasak Elma dizisinde Ender ve Yıldız birbirlerine çok fena bir biçimde düşman olmuşlardı. Ender’den gelen darbe ise Yıldız’ın yerle bir bırakmıştı. Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.