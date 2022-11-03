- 03 Kas 2022 - 22:37 G: 03 Kas 2022 - 22:38

Murat Boz’un Yeni Sevgilisi Stephanie Cayo İsmini Duyanlar Şok Oldu! Kerem Bürsin’den Yeni Ayrılmıştı! “Yok Artık!”

42 yaşındaki başarılı müzisyen Murat Boz, yeni sevgilisiyle ortalığı ayağa kaldırdı! Kerem Bürsin’le bir dönmeler doludizgin bir aşk yaşayan ismin Murat Boz’la sevgili olduğunu duyanlar ise hayatının şokunu yaşadı. Peki, yakışıklığıyla genç kızların kalbini sallayan Murat Boz’un gizemli sevgilisi kim?

Burcu Özberk’le kamera karşısına geçen ve “Rüyanda Görürsün” isimli bir film çeken Murat Boz, bu seneyi dolu dolu geçirmişti. Netflix’in çok konuşulan yapımlarından biri olan Zeytin Ağacı’nda çok konuşulan sahnelere yer veren Murat Boz’un özellikle öpüşme ve sevişme sahneleri şok etmişti. Uzun bir süredir hayatında kimseye yer vermeyen Murat Boz, aşk orucunu Kerem Bürsin’in eski sevgilisiyle bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Kas 2022 - 22:37 Ankara- Yaşam

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