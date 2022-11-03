Murat Boz’un Yeni Sevgilisi Stephanie Cayo İsmini Duyanlar Şok Oldu! Kerem Bürsin’den Yeni Ayrılmıştı! “Yok Artık!”
42 yaşındaki başarılı müzisyen Murat Boz, yeni sevgilisiyle ortalığı ayağa kaldırdı! Kerem Bürsin’le bir dönmeler doludizgin bir aşk yaşayan ismin Murat Boz’la sevgili olduğunu duyanlar ise hayatının şokunu yaşadı. Peki, yakışıklığıyla genç kızların kalbini sallayan Murat Boz’un gizemli sevgilisi kim?
Burcu Özberk’le kamera karşısına geçen ve “Rüyanda Görürsün” isimli bir film çeken Murat Boz, bu seneyi dolu dolu geçirmişti. Netflix’in çok konuşulan yapımlarından biri olan Zeytin Ağacı’nda çok konuşulan sahnelere yer veren Murat Boz’un özellikle öpüşme ve sevişme sahneleri şok etmişti. Uzun bir süredir hayatında kimseye yer vermeyen Murat Boz, aşk orucunu Kerem Bürsin’in eski sevgilisiyle bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.