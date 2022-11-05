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05 Kas 2022 - 22:15

Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen ve en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da muhteşem başarılara imzasını atmış olan Barış Murat Yağcı’dan sevenlerine kahreden bir haber geldi. Gözyaşlarının şakır şakır akmasına neden olan Survivor Barış Murat Yağcı, bundan sonra geri dönüşünün olmadığını açıklayınca sevenleri yerle bir oldu ve “Burnunuzdan fitil fitil gelir umarım” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…