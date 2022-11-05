Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı…
Tv8 ekranlarının en beğenilen ve en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da muhteşem başarılara imzasını atmış olan Barış Murat Yağcı’dan sevenlerine kahreden bir haber geldi. Gözyaşlarının şakır şakır akmasına neden olan Survivor Barış Murat Yağcı, bundan sonra geri dönüşünün olmadığını açıklayınca sevenleri yerle bir oldu ve “Burnunuzdan fitil fitil gelir umarım” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına ilk kez 2020 döneminde katılan Barış Murat Yağcı, efendi duruşu ve muhteşem performansıyla sevenlerinin kalbinde şampiyon olmuştu. Yarışmadan ikinci olarak ayrılan Barış Murat Yağcı, 2022 senesine bir kez daha katılmış ama yarışmanın daha ilk bölümünde geri dönüşü olmayan bir sakatlık yaşamış, performansı sağlık sorunundan dolayı düşmüştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.