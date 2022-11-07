Yalı Çapkını Dizisinde Ortalık Karıştı! Suna Eniştesi Ferit'i Öptü... Seyirci Ayağa Kalktı! Halis Ağa Evire Çevire Dövecek… Neler Oluyor?
STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinden Suna’nın ayrılacağı ortaya çıktı! Ferit’le öpüşen Suna, tüm filmin kopmasına neden oldu! Gaziantep’i ayağa kaldıran Yalı Çapkını dizisi, Suna’nın kaderini belirledi. Seyran’ın babasının evire çevire Suna’yı dövmesi ise gözlerden kaçmadı. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle sevenlerini şok ediyordu. Dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinde olaylar iyice karışmıştı. Suna ve Seyran’ın birlikte dışarı çıkması kırmızı alarmları çaldırmaya başlamıştı. Peki, Yalı Çapkını dizisinden Suna ayrılacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.