- 07 Kas 2022 - 20:16

Yalı Çapkını Dizisinde Ortalık Karıştı! Suna Eniştesi Ferit'i Öptü... Seyirci Ayağa Kalktı! Halis Ağa Evire Çevire Dövecek… Neler Oluyor?

STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinden Suna’nın ayrılacağı ortaya çıktı! Ferit’le öpüşen Suna, tüm filmin kopmasına neden oldu! Gaziantep’i ayağa kaldıran Yalı Çapkını dizisi, Suna’nın kaderini belirledi. Seyran’ın babasının evire çevire Suna’yı dövmesi ise gözlerden kaçmadı. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle sevenlerini şok ediyordu. Dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinde olaylar iyice karışmıştı. Suna ve Seyran’ın birlikte dışarı çıkması kırmızı alarmları çaldırmaya başlamıştı. Peki, Yalı Çapkını dizisinden Suna ayrılacak mı?

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07 Kas 2022 - 20:16 Ankara- Yaşam

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