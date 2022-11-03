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03 Kas 2022 - 22:36

Ebru Şahin’in Nefes Kesen Ayna Pozu Ortalığı Karıştırdı! Onu Böyle Hiç Görmediniz… “Yangın Düşmüş Kor Kor!” Bakanların Resmen İçi Eridi…

Hercai dizisinde ününe ün katan Ebru Şahin, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesti. Nefesleri kökten kesen bir ayna pozu veren Ebru Şahin’e sevenleri ise “Yangın düşmüş kor kor” yorumlarında bulundular! İlk kez bu halde görülen Ebru Şahin’e bakanların içi eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…