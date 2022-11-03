Ebru Şahin’in Nefes Kesen Ayna Pozu Ortalığı Karıştırdı! Onu Böyle Hiç Görmediniz… “Yangın Düşmüş Kor Kor!” Bakanların Resmen İçi Eridi…
Hercai dizisinde ününe ün katan Ebru Şahin, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesti. Nefesleri kökten kesen bir ayna pozu veren Ebru Şahin’e sevenleri ise “Yangın düşmüş kor kor” yorumlarında bulundular! İlk kez bu halde görülen Ebru Şahin’e bakanların içi eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Reyyan karakteriyle adını milyonlarca kitleye duyuran Ebru Şahin, kısa bir süre önce Cedi Osman’la evlenmişti. Uzun süredir birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünleri ise hayranlarının yüzlerini güldürmüştü. Kapadokya’da evlenme teklifi alan Ebru Şahin, biricik aşkına “Evet” demişti. Şimdiyse Ebru Şahin’den nefesleri kesen ayna pozu geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.