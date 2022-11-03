- 03 Kas 2022 - 22:57 G: 03 Kas 2022 - 23:58

Camdaki Kız Dizisinde Nalan – Hayri Krizi! Aşk Üçgeni Sinirleri Zıplattı! Eşlerinin Hayattan Haberi Yok, Koyun Koyuna Yatmadıkları Kaldı…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’nin yaşadıkları seyircilerin ekran başında sinir krizi geçirmesine neden oldu. Eşlerinin hayattan haberleri yok ama onların bir tek koyun koyuna yatmadığı kaldı! “Rezilsiniz” yorumlarını alan Nalan ve Hayri, linç üzerine linç yemeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız dizisinde Sedat ve Nalan’ın boşanma kararı almadan başka isimlerle yakınlaşması şoktan şoka sokuyordu. Nalan’ın herkesin gözü önünde Hayri’yle aşk yaşaması ise ağızların açık kalmasına neden oluyordu. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?

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03 Kas 2022 - 22:57 Ankara- Yaşam

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