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03 Kas 2022 - 22:57

Camdaki Kız Dizisinde Nalan – Hayri Krizi! Aşk Üçgeni Sinirleri Zıplattı! Eşlerinin Hayattan Haberi Yok, Koyun Koyuna Yatmadıkları Kaldı…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’nin yaşadıkları seyircilerin ekran başında sinir krizi geçirmesine neden oldu. Eşlerinin hayattan haberleri yok ama onların bir tek koyun koyuna yatmadığı kaldı! “Rezilsiniz” yorumlarını alan Nalan ve Hayri, linç üzerine linç yemeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…