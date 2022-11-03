Serenay Sarıkaya’nın Sevişme Sahnesi Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Mastürbasyon Anlarından Sonra Bunu Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Çizgiyi Aştıkça Aşıyorsunuz!”
Çok yakında ekranlara Şahmaran dizisiyle dönecek olan Serenay Sarıkaya, sevişme sahnesiyle ortalığı ayağa kaldırdı. Mastürbasyon sahnelerine de yer veren Serenay Sarıkaya, görenlerin küçük dilinin yutmasına neden oldu. Çizgiyi aştıkça aştığına dair yorumlar alan güzeller güzeli oyuncunun yeni dizisi, şimdiden çok konuşulanlar arasına girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan ve Mert Ramazan Demir gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren Şahmaran dizisinin ilk iki sezonu yayınlanmadan çekilmişti. Her bölümü büyük bir merakla beklenen Şahmaran dizisinin fragmanı ise yayınlandı. Başrol oyuncuları olan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in sevişme sahnesi ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.