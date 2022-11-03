Serenay Sarıkaya’nın Sevişme Sahnesi Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Mastürbasyon Anlarından Sonra Bunu Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Çizgiyi Aştıkça Aşıyorsunuz!”

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan ve Mert Ramazan Demir gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren Şahmaran dizisinin ilk iki sezonu yayınlanmadan çekilmişti. Her bölümü büyük bir merakla beklenen Şahmaran dizisinin fragmanı ise yayınlandı. Başrol oyuncuları olan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in sevişme sahnesi ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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