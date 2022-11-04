Afra Saraçoğlu Derin Dekoltesiyle Başları Döndü! Kıpkırmızı Elbisesiyle… “Seyran Korhan’dan Başkası Olamaz Bu!” Instagram’ı 8,9 Şiddetinde Depremle Salladı!
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Afra Saraçoğlu, derin dekoltesiyle başları döndürdü. Kıpkırmızı bir elbise giyerek hayranlarına Seyran Korhan mesajı veren Afra Saraçoğlu, Instagram’ı 8,9 şiddetinde depremle salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
STAR TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor. Seyran karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu karelerle nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.