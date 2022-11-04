- 04 Kas 2022 - 00:25 G: 04 Kas 2022 - 00:40

Afra Saraçoğlu Derin Dekoltesiyle Başları Döndü! Kıpkırmızı Elbisesiyle… “Seyran Korhan’dan Başkası Olamaz Bu!” Instagram’ı 8,9 Şiddetinde Depremle Salladı!

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Afra Saraçoğlu, derin dekoltesiyle başları döndürdü. Kıpkırmızı bir elbise giyerek hayranlarına Seyran Korhan mesajı veren Afra Saraçoğlu, Instagram’ı 8,9 şiddetinde depremle salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

STAR TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor. Seyran karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu karelerle nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Kas 2022 - 00:25 Ankara- Yaşam

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